Hyundai інтригує появою серійного суперкара

Як повідомляє Motor1, обидва купе з’явились в трейлері нового епізоду The Great Heritage-CAR – документального фільму, що розповідає про зростання компанії Hyundai. На кадрах продемонстровано червоний екземпляр високоефективної воднево-електричної моделі поряд з оригінальним концептом 2022 року.

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Попри те, що транспортний засіб розмитий, він, схоже, зберіг чіткий силует концепту, включаючи яскраво виражений спліттер. Компанія Hyundai підтвердила минулого літа, що N Vision 74 буде серійною моделлю.

Унікальністю автівки є її силова установка. Купе має батарею ємністю 62,4 кВт-год й два окремих баки для водню, що вміщують до 4,2 кілограма. Технічно це робить його гібридом, навіть якщо він не має двигуна внутрішнього згоряння.

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800-вольтова архітектура дозволяє зарядити акумулятор з 10 до 80 відсотків всього за 18 хвилин. Наразі неясно, коли серійна версія N Vision 74 дебютує на світових ринках, проте, поява перших тизерів свідчить про те, що очікувати автівку варто вже в найближчі роки.