Футуристический фургон Hyundai Staria станет электрическим

Фотографы Carscoops заметили тестовый прототип модели с немецкими номерными знаками. Автомобиль имел двойной слой камуфляжа, состоящий из белой обертки и дополнительных черных панелей, которые скрывают дизайн передней и задней частей.

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Из-за этого пока трудно понять, будет ли отличаться внешность электромобиля от обычного Staria. Однако, ранее в сеть “слили” фото минивэна без камуфляжа на паркинге в Корее. На нем заметно, что новинка не будет иметь большой черной решетки радиатора, хотя прямоугольное отверстие для охлаждения останется.

В то же время данных о трансмиссии Staria EV нет. Инсайдеры предполагают, что в основу будет положена трансмиссия фургона Hyundai ST1 и его брата Iveco Moody, поскольку они построены на базе Staria с ДВС. Электрический вариант фургона может иметь электромотор на 215 л.с. от Moody, однако большую батарею на 84 кВт-ч.

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Она обеспечит запас хода в 330 километров и может принимать ток до 350 кВт, чего достаточно, чтобы восстановить 100 км запаса хода всего за 10 минут. Ожидается, что Hyundai Staria EV официально представят позже в этом году.