Футуристичний фургон Hyundai Staria стане електричним

Фотографи Carscoops помітили тестовий прототип моделі з німецькими номерними знаками. Автомобіль мав подвійний шар камуфляжу, що складався з білої обгортки та додаткових чорних панелей, які приховують дизайн передньої та задньої частин.

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Через це поки важко зрозуміти, чи відрізнятиметься зовнішність електромобіля від звичайного Staria. Однак, раніше в мережу “злили” фото мінівена без камуфляжу на паркінгу в Кореї. На ньому помітно, що новинка не матиме великої чорної решітки радіатора, хоча прямокутній отвір для охолодження залишиться.

Водночас даних про трансмісію Staria EV немає. Інсайдери припускають, що основу буде покладено трансмісію фургона Hyundai ST1 та його брата Iveco Moody, оскільки вони побудовані на базі Staria з ДВЗ. Електричний варіант фургона може мати електромотор на 215 к.с. від Moody, проте більшу батарею на 84 кВт-год.

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Вона забезпечить запас ходу в 330 кілометрів та може приймати струм до 350 кВт, чого достатньо, аби відновити 100 км запасу ходу всього за 10 хвилин. Очікується, що Hyundai Staria EV офіційно представлять пізніше цього року.