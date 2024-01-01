Прикордонники отримали рідкісні "пустельні" багі, мотоцикли і позашляховик

Завдяки такому поповненню оперативні спроможності прикордонних нарядів значно зростуть, адже десять багі, шість мотоциклів та позашляховик суттєво підсилять мобільний потенціал загону.

Як йдеться в ФБ-сторінці згаданого підрозділу, вартість пакет техніки та іншого майна підсилення сягнув суми понад 8,5 млн гривень.

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Прикордонники повідомляють про десять багі. З фото видно, що це чотириколісні машини Polaris Ranger MVRS 700 4×4. Однак офіційно вони іменуються не багі, а квадроциклом. Втім, заперечувати не варто, оскільки тут більше проглядаються атрибути все-таки багі, а не 4-колісного байка.

Фото: ДПСУ

По-перше, тут все-таки не мотоциклетне двомісне повздовжнє вузьке сидіння, а два повноцінні автомобільні крісла поперечного розміщення, що притаманно більше типу авто, ніж мото.

По-друге, тут маємо кругле кермо, а не мотоциклетні "роги". Третій фактор, також вказує на належність до багі – над чотириколісною машиною стовбичить трубчастий каркас дуг безпеки, чого на квадроцикли виробники не ставлять.

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MVRS має міцний сталевий екзоскелет, широкий всюдихідні шини Run-Flat та повністю герметичний силовий агрегат, який може долати воду перепону завглибшки до 76 сантиметрів.

Усі десять машин Polaris Defense (Міннеаполіс, США) мають колір "пустельний загар", що свідчить про його попередню географічну "прописку". Звідки вона прибула, хто постачальник – не повідомляється. Ймовірно на це є причини.

Можна припустити, що техніка зберігалася десь на армійських складах резерву й має не більше 50 годин наїзду. На це вказує зовнішній вигляд машин, на яких відсутні навіть подряпини, не кажучи вже про вм'ятини чи ознаки рихтування.

Фото: ДПСУ

Polaris Ranger укомплектований двоциліндровим чотиритактним бензиновим двигуном Polaris EFI з рідинним охолодженням на 683 куб.см та 40 к.с. В купі з ним працює варіаторна автоматична коробка передач власного виробництва.

Машини не з нових, але у доброму технічному стані. Polaris прудкий й всюдихідний (див. відео демонстраційне внизу), бак вміщує 49,2 літра пального. Розганяється в максимумі до 67 км/год. Водій залежно від дорожніх, погодних умов, вантажності в кузові може вибирати привід 2WD/4WD з блокуванням диференціала.

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До речі, вантажність тут 725,7 кг. Ще стільки ж (793,8 кг) Polaris може тягнути буксиром в колісному причепі чи на санчатах. Фронтальна електрична лебідка Warn допоможе витягнути з багнюки себе чи інший транспортний засіб легкої розмірної групи, підтягне ноші з пораненим тощо.

Фото: ДПСУ

"Легка, мобільна техніка значно підвищить ефективність виконання бойових завдань - від оперативного маневру до евакуації та логістичного забезпечення", -- йдеться у повідомленні прикордонників.

Надійшла й інша техніка. Благодійна організація "Ангел Добра" за підтримки команди VIP Тернопіль передала прикордонникам повнопривідний автомобіль Hyundai. Це – доволі рідкісна у волонтерських пакетах допомоги модель Terracan (163 кінські сили).

Фото: ДПСУ

Приватний меценат Андрій Яковчук подарував прикордонникам шість сучасних мотоциклів для швидкого пересування на складних ділянках. В нинішньому році це перше постачання байків бренду Zuumav S6 YB300h у війська. Машина належить до класу ендуро/кросс – справжній позашляховик.

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Маючи потужність 28 к.с. та широкі з високим протектором шини, такий мотоцикл впорається з будь-якими дорожніми умовами, в т.ч. в після дощу, коли ґрунт перезволожений.

Фото: ДПСУ

"Передана техніка - це маневровість, швидке доставлення та ударна мобільність. Кожен транспортний засіб – це потенційно врятовані життя, це здатність оперативно реагувати та ефективно боронити кожен метр нашої землі. Такі вчинки надихають і додають сили боротися далі", – зазначив начальник 7-го прикордонного Карпатського загону О.