Пограничники получили редкие "пустынные" багги, мотоциклы и внедорожник

ФОТО: ГПСУ|
Армейский вездеход Polaris Ranger MVRS 700 4×4
Благодаря такому пополнению оперативные возможности пограничных нарядов значительно возрастут, ведь десять багги, шесть мотоциклов и внедорожник существенно усилят мобильный потенциал отряда.
Как говорится в ФБ-странице упомянутого подразделения, стоимость пакета техники и другого имущества помощи достигла суммы более 8,5 млн гривен.
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Пограничники сообщают о десяти багги. По фото видно, что это четырехколесные машины Polaris Ranger MVRS 700 4×4. Однако официально они именуются не багги, а квадроциклом. Впрочем, отрицать не стоит, поскольку здесь больше просматриваются атрибуты все-таки багги, а не 4-колесного байка.
Фото: ГПСУ
Во-первых, здесь все-таки не мотоциклетное двухместное продольное узкое сиденье, а два полноценных автомобильных кресла поперечного размещения, что присуще больше типу авто, чем мото.
Во-вторых, здесь имеем круглый руль, а не мотоциклетные "рога". Третий фактор, также указывает на принадлежность к багги – над четырехколесной машиной есть трубчатый каркас дуг безопасности, чего на квадроциклы производители не ставят.
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MVRS имеет прочный стальной экзоскелет, широкий вездеходные шины Run-Flat и полностью герметичный силовой агрегат, который может преодолевать водную преграду глубиной до 76 сантиметров.
Все десять машин Polaris Defense (Миннеаполис, США) имеют цвет "пустынный загар", что свидетельствует о его предыдущей географической "прописке". Откуда она прибыла, кто поставщик – не сообщается. Вероятно на это есть причины.
Можно предположить, что техника хранилась где-то на армейских складах резерва и имеет не более 50 часов наезда. На это указывает внешний вид машин, на которых отсутствуют даже царапины, не говоря уже о вмятинах или признаках рихтовки.
Фото: ГПСУ
Polaris Ranger укомплектован двухцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем Polaris EFI с жидкостным охлаждением на 683 куб.см и 40 л.с. В сочетании с ним работает вариаторная автоматическая коробка передач собственного производства.
Машины не из новых, но в хорошем техническом состоянии. Polaris быстрый и вездеходный (см. видео демонстрационное внизу), бак вмещает 49,2 литра горючего. Разгоняется в максимуме до 67 км/ч. Водитель в зависимости от дорожных, погодных условий, грузоподъемности в кузове может выбирать привод 2WD/4WD с блокировкой дифференциала.
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Кстати, грузоподъемность здесь 725,7 кг. Еще столько же (793,8 кг) Polaris может тянуть буксиром в колесном прицепе или на санках. Фронтальная электрическая лебедка Warn поможет вытащить из грязи себя или другое транспортное средство легкой размерной группы, подтянет носилки с раненым и тому подобное.
Фото: ГПСУ
"Легкая, мобильная техника значительно повысит эффективность выполнения боевых задач - от оперативного маневра до эвакуации и логистического обеспечения", -- говорится в сообщении пограничников.
Поступила и другая техника. Благотворительная организация "Ангел Добра" при поддержке команды VIP Тернополь передала пограничникам полноприводный автомобиль Hyundai. Это – довольно редкая в волонтерских пакетах помощи модель Terracan (163 лошадиные силы).
Фото: ГПСУ
Частный меценат Андрей Яковчук подарил пограничникам шесть современных мотоциклов для быстрого передвижения на сложных участках. В нынешнем году это первая поставка байков бренда Zuumav S6 YB300h в войска. Машина относится к классу эндуро/кросс – настоящий внедорожник.
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Имея мощность 28 л.с. и широкие с высоким протектором шины, такой мотоцикл справится с любыми дорожными условиями, в т.ч. в после дождя, когда почва переувлажнена.
Фото: ГПСУ
"Переданная техника – это маневренность, быстрая доставка и ударная мобильность. Каждое транспортное средство – это потенциально спасенные жизни, это способность оперативно реагировать и эффективно защищать каждый метр нашей земли. Такие поступки вдохновляют и придают силы бороться дальше", – отметил начальник 7-го пограничного Карпатского отряда А.