Кто предоставил мотоциклы для первой штурмовой роты мотоциклистов ВСУ

130 универсальных "квадриков" Linhai (Линхай) M550L с колесной формулой 4х4, 33-сильным инжекторным двигателем и грузоподъемностью 220 килограммов, о которых редакция Авто24 писала, активно выполняют транспортно-логистические, боевые задачи, эвакуационные гуманитарные миссии для спасения раненых.

Теперь армейцам переданы мотоциклы, но куда конкретно, не указано. Есть только предположения. 22 мая редакция Авто24 сообщала о создании в составе 425-й ОШП "Скала" первой в истории ВСУ роты мотоциклистов.

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Бойцы упомянутого подразделения оттачивали навыки на мотоциклах класса эндуро Forte Cross 300 PRO. Правда, тогда поставщика выяснить не удалось. Официально через службу тыла Минобороны о закупке таких мотоциклов сообщений не поступало.

Фото: Autostrada

В последний день мая выяснилось, что компания "Автострада" поставила в войска 63 мотоцикла. Модель и производитель не указываются, но по фото в информационном оповещении предприятия на сайте и в ФБ-странице угадываются черты Forte Cross 300 PRO (XSR 300).

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Точно такие мотоциклы класса "эндуро" засветились в видеосюжете, опубликованном на нашем сайте. Вероятно, это те самые двухколесные машины, о которых там шла речь. На эту модель указывают буквы латиницы в индексе, просматриваемые с изображений (XSR 300).

Эндуро Forte Cross мощностью 19 л.с. считается не только пригодным к бездорожью, но и довольно экономным байком. Среднее потребление топлива 2,5 л на 100 километров пробега.

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"Важно, чтобы наши военные имели преимущество в скорости в условиях штурмов и активных боевых действий. Мотоциклы позволяют мобильным группам оперативно передвигаться, проводить разведку, доставлять боекомплекты, прорывать оборону врага и действовать в условиях, где тяжелая техника - бессильна", – говорится в сообщении Autostrada.

После тщательной подготовки к работе в боевых условиях бойцы роты мотоциклистов подразделения "Скала" провели в мае (см. видео ниже) успешную атаку на позицию врага районе населенного пункта Новый Путь Курской области РФ.