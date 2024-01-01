Транспорт столицы поехал по Подольско-Воскресенскому мосту

Как отметила на своей странице компания-подрядчик Autostrada, это стало возможным благодаря строительству съезда с моста на Троещину. Тот объект также включает тоннель под железной дорогой и дорогу – до улицы Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича.

Теперь на мост можно заехать: с правого берега – с ул. Набережно-Крещатицкая, а выехать на ул. Петра Вершигоры; с левого берега заезд – с ул. Петра Вершигоры, выезд – на ул. Набережно-Рыбальскую.

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Весь объем работ занял девять месяцев. Над реализацией объекта в режиме 24/7 одновременно работало 4 участка Autostrada: мостостроительный, дорожный, бурильно-крановый и облицовочный. Это более 800 специалистов компании.

Фото: Autostrada

Самым сложным считается сооружение открытым способом 90-метрового тоннеля под железнодорожным полотном. Его "строили в два этапа, не останавливая движение стратегически важного железнодорожного транспорта", что для того столичного транспортного хаба очень важно.

Также выполнен ряд других работ:

восстановлено железнодорожные пути современными конструктивами и технологиями;

построена повышенная железнодорожная платформа, лестница;

построена новая дорога под разворотным кольцом скоростного трамвая. Ширина дороги 9 м (две полосы для движения + велодорожка);

обустроены тротуары, велодорожки, освещение, систему дождевой канализации, подпорные стены и шумозащитные экраны;

сделано усиление из бетона на водопроводных трубах, которые проходят в зоне автомобильной дороги;

на путях скоростного трамвая заложено железобетонными плитами межпутевое пространство и устроено конструкции дорожной одежды.

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По сообщению подрядчика, движение транспорта является важной вехой в логистике столицы, но еще будут продолжаться некоторые работы, что на трафик не повлияют. Об этом, в частности, упомянул в своем сообщении и Виталий Кличко.

"Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года, не препятствуя движению транспорта", – сообщил столичный градоначальник накануне.

Фото: Autostrada

По сообщению "Автострады", строители будут отделывать стены тоннеля и благоустраивать тротуары. Кроме этого планируется обустроить пандусы к железнодорожной платформе. Это должно добавить комфорта для пассажиров станции "Радужный" (Троещина–2).

Фото: КГМА

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При этом отмечается, что строительство съезда на Троещину – лишь один из этапов реализации проекта Подольско-Воскресенского мостового перехода. В планах города – комплексное завершение этого масштабного инфраструктурного объекта, что в разы улучшит столичный трафик.