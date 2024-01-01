С 1 декабря Подольско-Воскресенский мост обещают открыть для легковых авто

1 декабря обещают разрешить движение легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования по Подольскому мостовому переходу через реку Днепр. Об этом сообщил Виталий Кличко.

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В частности, проезд могут открыть и по новому тоннелю, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина. Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым.

Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, обещают завершить до конца года. Не препятствуя движению транспорта.

Этот мост строили более 30 лет. Последний год проезд по нему был открыт лишь для одного автобусного маршрута и спецтехники.

Обещания открыть мост для граждан звучат от столичных чиновников регулярно. Последний раз директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор обещал, что для всего транспорта Подольско-Воскресенский мост откроют в конце октября.