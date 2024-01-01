З 1 грудня Подільсько-Воскресенський міст обіцяють відкрити для легкових авто

1 грудня обіцяють дозволити рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Про це повідомив Віталій Кличко.

Читайте також: Коли відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом: офіційна відповідь

Зокрема, проїзд можуть відкрити й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. Для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим.

Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, обіцяють завершити до кінця року. Не перешкоджаючи руху транспорту.

Цей міст будували понад 30 років. Останній рік проїзд по ньому був відкритий лиш для одного автобусного маршруту та спецтехніки.

Обіцянки відкрити міст для громадян лунають від столичних чиновників регулярно. Останній раз директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор обіцяв, що для всього транспорту Подільсько-Воскресенський міст відкриють наприкінці жовтня.