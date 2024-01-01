Транспорт столиці поїхав Подільсько-Воскресенським мостом

Як зазначила на своїй сторінці компанія-підрядник Autostrada, це стало можливим завдяки будівництву з’їзду з мосту на Троєщину. Той об’єкт також включає тунель під залізницею та дорогу – до вулиці Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича.

Тепер на міст можна заїхати: з правого берега – з вул. Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вул. Петра Вершигори; з лівого берега заїзд – з вул. Петра Вершигори, виїзд – на вул. Набережно-Рибальську.

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Весь обсяг робіт зайняв дев’ять місяців. Над реалізацією об’єкта в режимі 24/7 одночасно працювало 4 дільниці Autostrada: мостобудівельна, дорожня, бурильно-кранова та облицювальна. Це понад 800 фахівців компанії.

Фото: Autostrada

Найскладнішим вважається спорудження відкритим способом 90-метрового тунелю під залізничним полотном. Його "будували у два етапи, не зупиняючи рух стратегічно важливого залізничного транспорту", що для того столичного транспортного хабу дуже важливо.

Також виконано ряд інших робіт:

відновлено залізничну колію сучасними конструктивами та технологіями;

споруджено підвищену залізничну платформу, сходи;

збудовано нову дорогу під розворотним кільцем швидкісного трамвая. Ширина дороги 9 м (дві смуги для руху + велодоріжка);

облаштовано тротуари, велодоріжки, освітлення, систему дощової каналізації, підпірні стіни та шумозахисні екрани;

зроблено підсилення з бетону на водопровідних трубах, які проходять в зоні автомобільної дороги;

на коліях швидкісного трамвая закладено залізобетонними плитами міжколійний простір та влаштовано конструкції дорожнього одягу.

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За повідомленням підрядника, рух транспорту є важливою віхою в логістиці столиці, але ще триватимуть деякі роботи, що на трафік не вплинуть. Про це, зокрема, сказав у своєму повідомленні й Віталій Кличко.

"Роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року, не перешкоджаючи руху транспорту", – повідомив столичний градоначальник напередодні.

Фото: Autostrada

За повідомленням "Автостради", будівельники будуть оздоблювати стіни тунелю та впорядковувати тротуари. Окрім цього, планується облаштовувати пандуси до залізничної платформи. Це має додати комфорту для пасажирів станції "Райдужний" (Троєщина–2).

Фото: КДМА

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При цьому зазначається, що будівництво з’їзду на Троєщину - лише один із етапів реалізації проєкту Подільсько-Воскресенського мостового переходу. У планах міста - комплексне завершення цього масштабного інфраструктурного об’єкта, що в рази покращить столичний трафік.