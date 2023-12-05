Мировая палитра электрических квадроциклов пока невелика, но быстро растет новыми производителями и моделями: компания Livaq Equad из Мичигана заявила, что создала "самый мощный электрический квадроцикл всех времен".

Livaq позиционирует себя как одну из самых интересных новых компаний, работающих сегодня в сегменте машин для прогулок, приключений, путешествий с экстримом и для производственных нужд. В стремлении революционизировать внедорожную индустрию изготовлено совершенно новый электрический квадроцикл Equad с колесной формулой 4×2.

Квадроцикл не идет ни в какое сравнение с карбюраторными аналогами. Он тише, плавнее и комфортнее, что помогает интегрироваться в окружающую среду и видеть больше, чем водители на таких же машинах с ДВС.

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Новичок может разгоняться до 108 км/ч благодаря паре двигателей-концентраторов мощностью 16 кВт. Для тяжелых квадроциклов весом 458 кг это, бесспорно, высокая производительность. Разработчик обещает запас хода даже в тяжелых условиях бездорожья до 273 километров.

Этот потенциал обеспечивает аккумулятор емкостью 15,4 кВт-ч, заряжаемый домашним зарядным устройством, "который использует удобную и простую технологию беспроводной зарядки".

Разработчики признаются, что хорошо поработали с подвеской и системой торможения. Они объединили "четырехрычажную заднюю подвеску с гибкой независимой передней системой", что обеспечивает для Equad спокойное и устойчивое состояние на разном ландшафте.

Использование гидравлической тормозной системы обеспечивает гарантированный контроль и надежную тормозную силу на любой поверхности местности в разное время года.

Для кузова используется "перепрофилированное углеродное волокно", пришедшее на замену пластику. Этим разработчики подчеркивают свое стремление к защите окружающей среды и как можно меньшее влияние на природный ландшафт, куда поедут будущие владельцы электрических квадроциклов.

"Мы хотели, чтобы наши машины вписались в сущность дикой природы, подражали ей. Брали пример с горного льва, стремились отразить его характерный баланс силы, взвешенной позиции, мускулистого силуэта и ловкости на различных местностях", – делится мыслями о своем детище основатель и генеральный директор Livaq Дэвид Медина.

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В декабре на приобретение Equad открыт предварительный заказ. Стоит "самый мощный электрический квадроцикл всех времен" 28 600 долларов США. Для поощрения производитель запустил две скидки на предварительный заказ, что должны стимулировать спрос.

Скидка 30% ожидает тех, кто внесет безвозвратный депозит в размере 1000 долларов США, таким образом цена достигает 19 989 долларов США.

Во втором случае действует менее рискованный депозит в размере 100 долларов США. При этом будущий владелец получит скидку 10%, что снизит цену до 25 689 долларов США.