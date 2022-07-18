Эти высокомобильные транспортные средства преодолевают препятствия и помогают забирать раненых.
Командование Сил специальных операций ВСУ показало видео использования квадроциклов Polaris в боевых условиях.
"Новые средства передвижения от наших зарубежных партнеров с легкостью справляются со всеми поставленными задачами", – пишут в сообщении ССО в Фейсбук.
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На видео видно тренировку отряда бойцов ССО на нескольких квадроциклах Polaris в разных исполнениях. На одном из них установлен пулемет, которым можно пользоваться на ходу. Другой легкий квадроцикл приспособлен для вывоза раненого на носилках. В видеосюжете показано, как два экипажа выехали забирать раненого бойца.
Смотрите видео с использованием квадроциклов: