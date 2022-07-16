Хотя оно больше похоже на авто из компьютерной игры.

Дизайнеры из Miller Shapes Design и Denis Silich сделали компьютерный рисунок военного баги, который можно было бы производить для ВСУ. Ведь, по убеждению авторов проекта, есть легкие баги Vols, Ctrl и Mamay – это сверхлегкие конструкции, у которых кроме преимуществ есть и ряд минусов. В частности, низкая грузоподъемность не позволяет перевозить некоторое вооружение с боекомплектом.

Кстати, волонтеры привезли для ВСУ “Мерседесы” и “Ленд Роверы”

Поэтому имеющийся проект – полноприводный четырехместный автомобиль “Tactical Assault Vehicle”. Это баги имеет большую грузоподъемность и может тянуть дополнительные грузы и оборудование на прицепе.

Транспортное средство похоже на автомобили с компьютерных игр, ведь имеет вооружение для каждого члена экипажа, в том числе на крыше.

В то же время, чтобы вести настоящий бой на ходу, военная машина должна быть защищена хотя бы от стрелкового оружия, а баги не предусматривает такой возможности. Ведь в военных условиях это только транспорт для оперативной перевозки бойцов, разведчиков и легкого вооружения.