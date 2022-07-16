Хоча воно більше схоже на авто з комп'ютерної гри.

Дизайнери з Miller Shapes Design та Denis Silich зробили комп’ютерний малюнок військового багі, яке можна було б виробляти для ЗСУ. Адже, за переконанням авторів проєкту, наявні легкі багі Vols, Ctrl та Mamay – це надлегкі конструкції, які окрім переваг мають і низку мінусів. Зокрема, низька вантажопідйомність не дозволяє перевозити деяке озброєння з боєкомплектом.

До речі волонтери привезли для ЗСУ “Мерседеси” та “Ленд Ровери”

Тому наявний проєкт – повнопривідний чотиримісний автомобіль “Tactical Assault Vehicle". Це багі має більшу вантажопідйомність та може тягнути додаткові вантажі й обладнання на причепі.

Транспортний засіб дещо схожий на автомобілі з комп’ютерних ігор, адже має озброєння для кожного члена екіпажу, в тому числі на даху.

Водночас щоб вести справжній бій на ходу, військова машина має бути захищена хоча б від стрілецької зброї, а багі не передбачає такої можливості. Адже у військових умовах це лише транспорт для оперативного перевезення бійців, розвідників та легкого озброєння.