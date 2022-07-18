Ці високомобільні транспортні засоби долають перешкоди та допомагають забирати поранених.

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало відео використання квадроциклів Polaris в бойових умовах.

“Нові засоби пересування від наших закордонних партнерів, з легкістю справляються з усіма поставленими завданнями”, – пишуть в дописі ССО на Фейсбук.

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На відео видно тренування загону бійців ССО на кількох квадроциклах Polaris в різних виконаннях. На одному з них встановлено кулемет, яким можна користуватись на ходу. Інший легкий квадроцикл пристосовано для вивозу пораненого на ношах. У відеосюжеті показано, як два екіпажі виїхали забирати пораненого бійця.

Дивіться відео з використанням квадроциклів: