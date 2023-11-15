Первая попытка Tesla с электрическим квадроциклом Cyberquad для детей была отклонена Комиссией по безопасности потребительских товаров США, поэтому компания Илона Маска сделала ловкий ход и перезапустила этот проект, обойдя законы о квадроциклах.

Cyberquad для детей со стилистикой Tesla была создана в партнерстве между Tesla Design Studio и популярным производителем детских игрушек Radio Flyer. Оригинальная модель оказалась настолько популярной, что ее раскупили в считанные минуты.

Однако Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) обратила внимание на ажиотаж. Был сделан вывод, что Cyberquad for Kids – это не детская игрушка для катания, как ее продают, а молодежный квадроцикл.

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Таким образом, в конце 2022 года CPSC нанес Tesla удар где-то ниже пояса, но выше колен, заставив полностью отозвать с рынка США Cyberquad для детей.

И вот Tesla и Radio Flyer вернулись с новой детской версией и сертифицировали ее. Согласно требованиям ASTM F963, новая модель 915 Cyberquad для детей является сертифицированной электрической игрушкой для катания и совпадает со стандартами безопасности потребительских товаров США в группе игрушек для езды. При этом она не одобрена и не предназначена для использования в качестве молодежного квадроцикла.

Модификации модели 915 из модели 914:

Возрастная категория: 9-12 лет

Добавлена предупредительная наклейка давления в шинах, которая указывает владельцам поддерживать давление в шинах 20-30 psi

Просмотрена предупреждающая этикетка продукта, которая указывает на использование только в качестве детской игрушки для катания

Снята опорная пружина сиденья

Tesla Cyberqua в оригинальной версии со стилистикой Tesla. Фото: Radio Flyer

Три основных изменения включают две предупредительные надписи и удаление "пружины опоры сиденья", принадлежащих задней подвеске. Оригинальная конструкция включала сплошную заднюю ось, установленную на заднем маятнике, предлагая одношкворневую подвеску, обычно встречающуюся на простых молодежных квадроциклах.

По данным Radio Flyer, у модели 915 задняя пружина заменена стальной трубкой с металлическими вставками с резиновым покрытием, которая крепит заднюю раму к основной раме. Компания также обновила возрастную категорию с 9 до 12 лет, а не с 8 до 12 лет, как было раньше.

Оригинальный Cyberquad для детей имел заднюю подвеску с одним шарниром. Фото: Radio Flyer

Удаление этой подвески, помогло сделать то, что маленький квадроцикл стал ближе к игрушкам для езды, чем к настоящим молодежным квадроциклам.

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На самом же деле подвеска помогла улучшить езду по пересеченной местности, но в большинстве случаев дети чаще носятся на квадроцикле травянистыми газонами и ровными тротуарами, чем по бездорожью. Так что без этой подвески квадрик такой же резвый и быстрый, как и в первой версии.

По бездорожью обычно не ездят, а вот по равнинам вокруг дома, на дорожках экстрима нет и можно обойтись без подвески. Фото: Radio Flyer

Кстати, Cyberquad для детей оказался настолько популярен, что рынок уже начинает наполняться подделками. К примеру, на недавнем мотосалоне в Милане на стенде одной азиатской фабрики уже демонстрировался квадроцикл, похожий на оригинальный Cyberquad для детей. Страну-производителя можете отгадать сами...