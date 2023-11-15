Перша спроба Tesla з електричним квадроциклом Cyberquad для дітей була відхилена Комісією з безпеки споживчих товарів США, тож компанія Ілона Маска зробила спритний хід і перезапустила цей проєкт, обійшовши закони про квадроцикли.

Cyberquad для дітей зі стилістикою Tesla був створений у партнерстві між Tesla Design Studio та популярним виробником дитячих іграшок Radio Flyer. Оригінальна модель виявилася настільки популярною, що її розкупили за лічені хвилини.

Однак Комісія з безпеки споживчих товарів (CPSC) звернула увагу на ажіотаж. Було зроблено висновок, що Cyberquad for Kids — це не дитяча іграшка для катання, як її продають, а молодіжний квадроцикл.

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Таким чином, наприкінці 2022 року CPSC наніс Tesla удар десь нижче пояса, але вище колін, змусивши повністю відкликати з ринку США Cyberquad для дітей.

І ось Tesla та Radio Flyer повернулися з новою дитячою версією та сертифікувала її.

Відповідно до вимог ASTM F963 нова модель 915 Cyberquad для дітей є сертифікованою електричною іграшкою для катання і збігається зі стандартами безпеки споживчих товарів США іграшок для їзди. При цьому вона не схвалена та не призначена для використання як молодіжний квадроцикл.

Модифікації моделі 915 з моделі 914:

Вікова категорія: 9-12 років

Додано попереджувальну наклейку щодо тиску в шинах, яка вказує власникам підтримувати тиск у шинах 20-30 psi

Переглянуто попереджувальну етикетку продукту, яка вказує на використання лише як дитячої іграшки для катання

Знята опорна пружина сидіння

Tesla Cyberqua в оригінальній версії зі стилістикою Tesla. Фото: Radio Flyer

Три основні зміни включають дві попереджувальні написи та видалення «пружини опори сидіння», що належать задній підвісці. Оригінальна конструкція включала суцільну задню вісь, встановлену на задньому маятнику, пропонуючи одношкворневу підвіску, яка зазвичай зустрічається на простих молодіжних квадроциклах.

За даними Radio Flyer, у моделі 915 задня пружина замінена сталевою трубкою з металевими вставками з гумовим покриттям, яка кріпить задню раму до основної рами. Компанія також оновила вікову категорію з 9 до 12 років, а не з 8 до 12 років, як було раніше.

Оригінальний Cyberquad для дітей мав задню підвіску з одним шарніром. Фото: Radio Flyer

Видалення цієї підвіски, допомогло зробити те, що маленький квадроцикл став ближчим за дизайном до іграшок для їзди, ніж до справжніх молодіжних квадроциклів.

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Насправді ж підвіска допомогла покращити їзду по пересіченій місцевості, але в більшості випадків діти частіше гасають на квадроциклі трав’янистими газонами та рівними тротуарами, ніж по бездоріжжю. Так що без цієї підвіски квадрик такий же жвавий і прудкий, як і в першій версії.

По бездоріжжю за звичай не їздять, а ось по рівнинах довкола оселі, на доріжках екстриму немає і можна обійтися без підвіски. Фото: Radio Flyer

До речі, Cyberquad для дітей виявився настільки популярним, що ринок уже починає наповнюватися підробками. Наприклад, на недавньому мотосалоні в Мілані на стенді однієї азійської фабрики вже демонструвався квадроцикл, схожий на оригінальний Cyberquad для дітей. Країну-виробника можете відгадати самі...