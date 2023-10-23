Поки електропікап Tesla Cybertruck чекає на початок повномасштабного виробництва, Tesla заробляє на так чи інакше пов’язаних з ним аксесуарах.

Серед них дитячий квадроцикл Cyberquad, аналогічний тому, що засвітився під час офіційної презентації електропікапа Cybertruck у 2019 році.

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У липні цього року дитячий квадроцикл почали продавати у Китаї, а тепер у Європі. Як і китайська версія, «європейський» Cyberquad оснащений заднім двигуном потужністю 350 Вт та літій-іонною батареєю ємністю 188 Вт•год. Але є й відмінності.

Так максимально допустима вага для Європи встановлена на рівні 68 кг, тоді як для Китаю – 50 кг. Також є різниця у максимальній швидкості – 13 км/год проти 16 км/год у китайського Cyberquad. Крім того, за даними сайту Tesla, запас ходу європейської версії становить 19 км, тоді як китайська здатна проїхати лише 13 км.

Tesla Cyberquad підходить для дітей віком від 8 до 12 років. Контролювати юних поціновувачів швидкості можна завдяки налаштуванням швидкості – 6 км/год або 13 км/год. Також квадроцикл вміє переміщатися заднім ходом зі швидкістю до 6 км/год.

Зі слів виробника, у нього сталева рама, м’яке сидіння, задні дискові гальма, світлодіодні панелі спереду та ззаду. У Європі дитячий квадроцикл коштує 1990 євро. Доставка триватиме два тижні.

На домашньому ринку Cyberquad for Kids був заборонений – комісія з безпеки споживчих товарів (CPSC) побачила у ньому потенційно можливий ризик травм. Як зазначалося, механічна підвіска та максимальний тиск у шинах не відповідали «вимогам безпеки до дитячих квадоциклів».