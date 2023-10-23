Пока электропикап Tesla Cybertruck ожидает начала полномасштабного производства, Tesla зарабатывает на так или иначе связанных с ним аксессуарах.

Среди них детский квадроцикл Cyberquad аналогичный тому, что засветился во время официальной презентации электропикапа Cybertruck в 2019 году.

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В июле этого года детский квадроцикл начал продавать в Китае, а теперь в Европе. Как и китайская версия, европейский Cyberquad оснащен задним двигателем мощностью 350 Вт и литий-ионной батареей емкостью 188 Вт•ч. Но есть и отличия.

Так, максимально допустимый вес для Европы установлен на уровне 68 кг, тогда как для Китая – 50 кг. Также есть разница в максимальной скорости – 13 км/ч против 16 км/ч у китайского Cyberquad. Кроме того, по данным сайта Tesla, запас хода европейской версии составляет 19 км, в то время как китайская способна проехать всего 13 км.

Tesla Cyberquad подходит для детей от 8 до 12 лет. Контролировать юных ценителей скорости можно благодаря настройкам скорости – 6 км/ч или 13 км/ч. Также квадроцикл умеет перемещаться задним ходом со скоростью до 6 км/ч.

По словам производителя, у него стальная рама, мягкое сиденье, задний дисковый тормоз, светодиодные панели спереди и сзади. В Европе детский квадроцикл стоит 1990 евро. Доставка продлится две недели.

На домашнем рынке Cyberquad for Kids был запрещен – комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) увидела в нем потенциально возможный риск травм. Как отмечалось, механическая подвеска и максимальное давление в шинах не отвечали «требованиям безопасности к детским квадоциклам».