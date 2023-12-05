Світова палітра електричних квадроциклів допоки невелика, але швидко зростає новими виробниками та моделями: компанія Livaq Equad з Мічигану заявила, що створила "найпотужніший електричний квадроцикл усіх часів".

Livaq позиціонує себе як одну з найцікавіших нових компаній, що сьогодні працюють в сегменті машин для прогулянок, пригод, довколишніх мандрівок з екстримом та для виробничих потреб. В прагненні революціонізувати позашляхову індустрію виготовлено абсолютно новий електричний квадроцикл Equad з колісною формулою 4×2.

Квадроцикл не йде в жодне порівняння з карбюраторними аналогами. Він тихіший, плавніший і комфортніший, що допомагає інтегруватися в навколишнє середовище і бачити більше, ніж водії на таких же машинах з ДВЗ.

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Новачок може розганятися до 108 км/год завдяки парі двигунів-концентраторів потужністю 16 кВт. Для важких квадроциклів вагою 458 кг це, безперечно, висока продуктивність. Розробник обіція запас ходу навіть в важких умовах бездоріжжя до 273 км.

Цей потенціал забезпечує акумулятор місткістю 15,4 кВт·год, що заряджається домашнім зарядним пристроєм, "який використовує зручну та просту технологію бездротової зарядки".

Розробники зізнаються, що добряче попрацювали з підвіскою та системою гальмування. Вони поєднали "чотириважільну задню підвіску з гнучкою незалежною передньою системою", що забезпечує для Equad спокійний та стійкий стан на різному ландшафті.

Використання гідравлічної гальмівної системи забезпечує гарантований контроль і надійну гальмівну силу на будь-якій поверхні місцевості ц різні пори року.

Для кузова використовується "перепрофільоване вуглецеве волокно", що прийшло на заміну пластику. Цим розробники підкреслюють своє прагнення до захисту навколишнього середовища і як можна менший вплив на природний ландшафт, куди помандрують майбутні власники електричних квадроциклів.

"Ми хотіли, щоб наші машини вписалися в сутність дикої природи, наслідували її. Брали приклад з гірського лева, прагнули відобразити його характерний баланс сили, виваженої позиції, м’язистого силуету та спритності на різноманітних місцевостях", – ділиться думками щодо свого дітища засновник і генеральний директор Livaq Девід Медіна.

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У грудні на придбання Equad відкрито попереднє замовлення. Коштує "найпотужніший електричний квадроцикл усіх часів" 28 600 доларів США. Для заохочення виробник запустив дві знижки на попереднє замовлення, що мають стимулювати попит.

Знижка 30% очікує тих, хто внесе безповоротний депозит у розмірі 1000 доларів США, таким чином ціна досягає 19 989 доларів США.

У другому випадку діє менш ризикований депозит у розмірі 100 доларів США. При цьому майбутній власник отримає знижку 10%, що знизить ціну до 25 689 доларів США.