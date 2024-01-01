Покупатели косметики собрали на 119 кроссовых мотоциклов для разведки

Если точнее, то задоначено 4 710 805 гривен, что вдвое больше запланированной цели на 50 байков. Сбор средств “Чувствуй на максимум” продолжался в магазинах EVA и на сайте “ГеройСаг” с 6 февраля по 30 марта 2025 года.

Таким образом, клиенты украинской линии магазинов EVA задонатили на 119 внедорожных мотоциклов Sihao, а не на 50. Байки для подразделений ВСУ закуплены в рамках проекта, они уже отгружены и направляются в Украину.

Читайте также Магазины красоты обеспечат женское подразделение ВСУ пикапами

Мотоциклы будут переданы военным на восточном направлении – туда, где маневренность и скорость техники критически важны.

Этот пакет помощи сформирован по запросу армейцев. Они мотивировали это тем, что мотоциклы имеют ряд преимуществ – легкие, экономные, пригодны для проезда по труднодоступной местности и просты в обслуживании.

Читайте также Мотоциклы МТ-10 "Днепр" уже служат на передовой

Их планируется использовать в разведывательных операциях, логистике и выполнении боевых задач, где традиционный транспорт не справляется.

К сбору присоединились более 332 тысяч клиентов EVA. А самый большой взнос составил 2 100 грн.