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Покупатели косметики собрали на 119 кроссовых мотоциклов для разведки

Совместный проект сети магазинов EVA и благотворительной организацией "ГеройСаг" собрал за 53 дня на покупку мотоциклов для ВСУ 4,7 миллиона гривен.
На мотоциклы Sihao для ВСУ донатили покупатели сети Eva - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

На внедорожные мотоциклы для ВСУ покупатели магазина донатили кто сколько мог

Валентин Ожго
logo3 апреля, 16:50
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Если точнее, то задоначено 4 710 805 гривен, что вдвое больше запланированной цели на 50 байков. Сбор средств “Чувствуй на максимум” продолжался в магазинах EVA и на сайте “ГеройСаг” с 6 февраля по 30 марта 2025 года.

Таким образом, клиенты украинской линии магазинов EVA задонатили на 119 внедорожных мотоциклов Sihao, а не на 50. Байки для подразделений ВСУ закуплены в рамках проекта, они уже отгружены и направляются в Украину.

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Мотоциклы будут переданы военным на восточном направлении – туда, где маневренность и скорость техники критически важны.

Этот пакет помощи сформирован по запросу армейцев. Они мотивировали это тем, что мотоциклы имеют ряд преимуществ – легкие, экономные, пригодны для проезда по труднодоступной местности и просты в обслуживании.

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Их планируется использовать в разведывательных операциях, логистике и выполнении боевых задач, где традиционный транспорт не справляется.

К сбору присоединились более 332 тысяч клиентов EVA. А самый большой взнос составил 2 100 грн.

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