Магазины красоты обеспечат женское подразделение ВСУ пикапами

Задумка замечательная: каждый посетитель EVA может сделать вклад, приобретя в магазине или на сайте сувенирный пикап. Вся прибыль от продажи машинок в период с 1 октября по 1 ноября включительно будет направлена на закупку автомобилей для защитниц.

Какие автомобили конкретно будут закупаться, не сообщается, но это должны быть "мощные" машины с полным приводом. Очевидно, организаторы проекта предварительно определились в марках и моделях пикапов, изучили ценовой диапазон такой техники, но пока детали не озвучивают – все будет зависеть от собранной суммы.

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Необычная форма сбора средств проводится в рамках благотворительной инициативы "Красота и Сила" при участии сети магазинов EVA, благотворительной организации "ГеройСаг" и проекта домашних фитнес-программ для женщин Dreamfit.

Каждый приобретенный сувенирный пикап в сети EVA является своеобразным донатом в обеспечение внедорожниками наших защитниц.

Маленькие машины способны стать прекрасным сувенирным подарком для дорогих людей, новым экспонатом в подборке коллекционера или интересной забавой для ребенка.

Пикап оборудован инерционным механизмом, что позволяет самостоятельно управлять транспортным средством, рассчитывая его скорость и динамику.

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"Мы хотим еще раз подчеркнуть важную роль женщин, которые не менее смело, чем мужчины, выполняют боевые задачи на передовой. Поддержка женского подразделения – это не просто признание их заслуг, но и попытка обеспечить им надлежащие условия для эффективной службы", – отметили в EVA.

Если каждый из 1000 действующих в Украине магазинов EVA продаст в течение октября хотя бы пять таких сувениров, то уже наберется сумма для приобретения одного пикапа.