Беспилотный пикап для военных представили в Киеве

Эстонская компания Telearmy показала собственную разработку – дистанционное управление военными автомобилями. Сейчас уже два таких авто эксплуатируется на передовой, еще два представленных в Киеве вскоре тоже отправятся на фронт.

Эстонцы сотрудничают с украинскими поставщиком пикапов для военных ГЕРОЙCAR и Благотворительным Фондом Руслана Шостака.

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Система дистанционного управления от эстонского Telearmy существует уже 4 года, она создана в сотрудничестве с компаниями Elmo и Estmil. Система состоит из трех основных частей:

Станция управления – это рабочее место оператора с игровой консолью-рулем и дисплеями. Сюда передается картинка от камер автомобиля. Оператор следит по видео, что происходит вокруг автомобиля и может дистанционно управлять им с помощью игровых руля и педалей. Он видит перед собой реальную ситуацию, а управление происходит как бы в автомобильном симуляторе. Интересно, что на презентации системы в Киеве показывали два автомобиля, и один из них управлялся оператором на месте (в сотне метров от авто), а второй – из Эстонии. То есть местонахождение удаленного водителя неважно, – главное, чтобы между машиной и ним была связь. Сейчас она происходит с помощью интернет-протокола, который обеспечивает наземный 4G или Starlink.

Механизмы и электроника в автомобиле. Здесь также подключен Starlink и блок управления автомобилем. Важно, чтобы авто имело автоматическую трансмиссию – “механика” этому роботу не подвластна. Марка, год изготовления и тип автомобиля неважны – подходят даже хорошо подержанные праворульные пикапы, один из них был на презентации. На машину инсталлируют систему управления и 4-6 камер – спереди, сзади и сбоку. Также контроллеры, датчики и реле, которые позволяют управлять другими системами пикапа на скорости до 100 км в час. Кстати, руль, педали и рычаг коробки передач на таком автомобиле остаются – им может управлять как водитель в кабине, так оператор – удаленно.

Удаленный сервер и программное обеспечение находится в Эстонии. С его помощью работает эта система. Все это разработано компанией Telearmy и может быть сконфигурировано в зависимости от конкретных потребностей и назначения автомобиля. А их может быть несколько.

По словам разработчиков, дистанционно управляемые военные пикапы могут использоваться для эвакуации раненых с поля боя, доставки боеприпасов или дронов, в качестве машин-камикадзе, проезда заминированными дорогами, разведки, запуска систем ПВО и многого другое. Главная задача такого беспилотного авто – сохранение жизни военных в опасных боевых условиях.

Сегодня на передовой уже работает пара таких машин. Еще две, презентованные в Киеве, поедут туда в ближайшее время. Стоимость такой системы вместе с автомобилем составляет 30 тысяч евро. В то же время потребность в беспилотном транспорте на фронте огромная.

В проекте также развитие системы – например, установка камер ночного видения и изменение протокола на радиосвязь.