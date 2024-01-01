Безпілотний пікап для військових представили в Києві

Естонська компанія Telearmy показала власну розробку – дистанційне керування військовими автомобілями. Наразі вже два таких авто експлуатується на передовій, ще два представлених у Києві незабаром теж відправляться на фронт. Естонці співпрацюють з українськими постачальником пікапів для військових ГЕРОЙCAR та Благодійним Фондом Руслана Шостака.

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Система дистанційного керування від естонського Telearmy існує вже 4 роки, вона створена у співпраці з компаніями Elmo та Estmil. Система складається з трьох основних частин:

Станція керування – це робоче місце оператора з ігровою консоллю-кермом та дисплеями. Сюди передається картинка від камер автомобіля. Оператор слідкує на екрані, що відбувається навколо автомобіля та може дистанційно керувати ним за допомогою ігрових керма та педалей. Він бачить перед собою реальну ситуацію, а керування відбувається немов би в автомобільному симуляторі. Цікаво, що на презентації системи в Києві показували два автомобілі, і один з них керувався оператором на місці (за сотню метрів від авто), а другий – з Естонії. Тобто місцеперебування віддаленого водія неважливе, – головне, щоб між машиною та ним був зв’язок. Наразі він відбувається за допомогою інтернет-протоколу, який забезпечує наземний 4G або Starlink.

Механізми та електроніка в автомобілі. Тут також під’єднаний Starlink та блок керування автомобілем. Важливо, щоб авто мало автоматичну трансмісію – “механіка” цьому роботу не підвладна. Марка, рік виготовлення та тип автомобіля неважливі – підходять навіть добряче вживані праворульні пікапи, один з них був на презентації. На машину інсталюють систему керування та 4-6 камер – спереду, ззаду та збоку. Також є контролери, датчики та реле, які дають змогу керувати іншими системами пікапа на швидкості до 100 км на годину. До речі, кермо, педалі та важіль коробки передач на такому авто залишаються – ним може керувати як водій в кабіні, так оператор – віддалено.

Віддалений сервер та програмне забезпечення знаходиться в Естонії. За його допомогою працює ця система. Все це розроблене компанією Telearmy та може бути сконфігуроване залежно від конкретних потреб та призначення автомобіля. А їх може бути декілька.

За словами розробників, дистанційно керовані військові пікапи можуть використовуватись для евакуації поранених з поля бою, доставляння боєприпасів чи дронів, в якості машин-камікадзе, проїзду замінованими шляхами, розвідки, запуску систем ППО та багато іншого. Головне завдання такого безпілотного авто – збереження життя військових у небезпечних бойових умовах.

Сьогодні на передовій вже працює пара таких машин. Ще дві, презентовані в Києві, поїдуть туди найближчим часом. Вартість такої системи разом з автомобілем становить 30 тисяч євро. Водночас потреба у безпілотному транспорті на фронті величезна.

В проєкті також розвиток системи – наприклад, встановлення камер нічного бачення та зміна інтернет-протоколу на радіозв’язок.