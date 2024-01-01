Коли безпілотні авто з'являться в Україні: прогноз

У Каліфорнії (США) вже давно їздять безпілотні таксі, існують деякі дороги в Китаї, де теж дозволено пресуватись безпілотним автомобілям. Окрім того, Ілон Маск обіцяв днями представити свою версію робо-таксі. Яка перспектива появи безпілотного транспорту в Україні?

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Експерти GlobalLogic порахували, що до 2035 року майже 37% нових авто матимуть розширені можливості автономного керування. А до 2026 року ринок самокерованих авто досягне $557 млрд до (з $54 млрд у 2019). Однак для більш широкого впровадження цій технології не вистачає як технологічних рішень, так змін у законодавстві.

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Що має змінитись в автомобілях?

Наразі автопілот не готовий до масштабного застосування. Самокеровані авто безпечні у достатньо контрольованому середовищі, де немає собак, дітей, туману й завжди гарна розмітка. Однак світ навколо досить складний і непередбачуваний.

У підготовці самокерованих авто до реальності допомагає, зокрема, ШІ. Автопілот тренують на реальних даних (датасетах) з десятків різних сенсорів (лідари, радари, камери, ультразвукові датчики та інші), навчають його розпізнавати дорогу, обʼєкти, контекст, ситуації.

Пришвидшити інтеграцію ШІ в самокеровані авто допомагатиме SDV (software defined vehicle) платформа — рішення від інженерів GlobalLogic, яке допомагає розробляти та тестувати ПЗ для авто.

Чого не вистачає Україні?

Інженери виокремлюють 5 передумов появи автопілота на дорогах України:

Зміни в законодавстві та регуляціях, які дозволять запуск принаймні експериментальних сервісів роботизованих таксі.

Створення “сценаріїв користування”, де впровадження автопілота буде виправданим: наприклад, самокеровані вантажівки можуть знизити витрати логістичних компаній. Адже автопілоту не потрібні зупинки на маршруті.

Залучення інвестицій на розбудову інфраструктури. Зокрема це стосується впровадження 5G, що пришвидшує обробку і передачу даних, і створення дорожньої інфраструктури (розмітка, покриття, освітлення тощо).

Введення страхування ризиків автопілотів є задачею як локального, так і міжнародного рівня. Розвʼязання питання, хто несе відповідальність за порушення правил дорожнього руху та транспортні пригоди.

Створення центрів обслуговування самокерованих авто з кваліфікованими фахівцями та технологічним оснащенням.

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“Поява автопілота в Україні буде результатом синергії автовиробників, інженерів, державних органів і страхових компаній. Перші автопілоти в таксі або доставці можуть зʼявитися через 3-5 років. Вже зараз наші інженери працюють з лідерами галузі та обмінюються досвідом. Це дозволить краще імплементувати новітні рішення в Україні”, — коментує Сергій Найда, віцепрезидент з інжинірингу GlobalLogic.