Безпілотні таксі щоночі не можуть запаркуватись та сигналять один одному: відео

Інженер-програміст Софія Тунг веде пряму трансляцію автостоянки в Сан-Франциско, на якій паркуються безпілотні таксі Waymo. На її каналі онлайн можна дізнатися, що зараз робиться на цій стоянці.

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Вдень, коли таксі працюють, стоянка майже пуста. Однак коли попит на послуги перевезення спадає, машини повертаються “на базу”. Ось тут відбувається найцікавіше. Приблизно о 4 ранку починається “божевільний балет” з автономним паркуванням та постійними звуковими сигналами. Шум триває цілу годину, перш ніж вщухнути.

Насправді таксі Waymo непогано вміють паркуватись, якщо інші автомобілі їм не заважають. Але якщо вони приїжджають усі разом, то створюють чергу. Перші з них сканують простір, де машина могла б стати, та починають маневр. Але оскільки “на хвості” у неї стоїть інше таксі, то авто не може повернути та починає сигналити. Інші трохи посуваються та теж сигналять заднім машинам. Так продовжується доти, поки всі таксі не запаркуються.



Waymo «усвідомлює, що в деяких сценаріях наші транспортні засоби можуть ненадовго сигналити під час навігації на наших паркувальних майданчиках», — повідомив представник компанії Кріс Бонеллі. Після сигналів невдоволених мешканців навколишніх будинків Waymo з’ясувала, що викликає таку поведінку, і працює над її виправленням.