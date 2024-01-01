Беспилотные такси каждую ночь не могут запарковаться и сигналят друг другу: видео

Инженер-программист София Тунг ведет прямую трансляцию автостоянки в Сан-Франциско, на которой паркуются беспилотные такси Waymo. На ее канале онлайн можно узнать, что сейчас делается на этой стоянке.

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Днем, когда такси работают, стоянка почти пуста. Однако когда спрос на услуги перевозки спадает, машины возвращаются “на базу”. Вот здесь происходит самое интересное. Примерно в 4 утра начинается “сумасшедший балет” с автономной парковкой и постоянными звуковыми сигналами. Шум длится целый час, прежде чем утихнуть.

На самом деле такси Waymo неплохо умеют парковаться, если другие автомобили им не мешают. Но если они приезжают все вместе, то создают очередь. Первые из них сканируют пространство, где машина могла бы стать, и начинают маневр. Но поскольку “на хвосте” у нее стоит другое такси, то авто не может повернуть и начинает сигналить. Другие немного подвигаются и тоже сигналят задним машинам. Так продолжается до тех пор, пока все такси не запаркуются.



Waymo "осознает, что в некоторых сценариях наши транспортные средства могут ненадолго сигналить во время навигации на наших парковочных площадках", - сообщил представитель компании Крис Бонелли. После сигналов недовольных жителей окрестных домов Waymo выяснила, что вызывает такое поведение, и работает над его исправлением.