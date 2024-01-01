Когда беспилотные автомобили появятся в Украине: прогноз

В Калифорнии (США) уже давно ездят беспилотные такси, существуют некоторые дороги в Китае, где тоже разрешено передвигаться беспилотным автомобилям. Кроме того, Илон Маск обещал на днях представить свою версию робо-такси. Какова перспектива появления беспилотного транспорта в Украине?

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Эксперты GlobalLogic посчитали, что к 2035 году почти 37% новых авто будут иметь расширенные возможности автономного управления. А к 2026 году рынок самоуправляемых авто достигнет $557 млрд (с $54 млрд в 2019). Однако для более широкого внедрения этой технологии не хватает как технологических решений, так изменений в законодательстве.

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Что должно измениться в автомобилях?

Сейчас автопилот не готов к масштабному применению. Самоуправляемые авто безопасны в достаточно контролируемой среде, где нет собак, детей, тумана и всегда хорошая разметка. Однако мир вокруг достаточно сложный и непредсказуемый.

В подготовке самоуправляемых авто к реальности помогает, в частности, ИИ. Автопилот тренируют на реальных данных (датасетах) с десятков различных сенсоров (лидары, радары, камеры, ультразвуковые датчики и другие), учат его распознавать дорогу, объекты, контекст, ситуации.

Ускорить интеграцию ИИ в самоуправляемые авто будет помогать SDV (software defined vehicle) платформа - решение от инженеров GlobalLogic, которое помогает разрабатывать и тестировать ПО для авто.

Чего не хватает Украине?

Инженеры выделяют 5 предпосылок появления автопилота на дорогах Украины:

Изменения в законодательстве и регуляциях, которые позволят запуск по крайней мере экспериментальных сервисов роботизированных такси.

Создание “сценариев пользования”, где внедрение автопилота будет оправданным: например, самоуправляемые грузовики могут снизить расходы логистических компаний. Ведь автопилоту не нужны остановки на маршруте.

Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры. В частности это касается внедрения 5G, что ускоряет обработку и передачу данных, и создание дорожной инфраструктуры (разметка, покрытие, освещения и т.д.).

Введение страхования рисков автопилотов является задачей как локального, так и международного уровня. Решение вопроса, кто несет ответственность за нарушение правил дорожного движения и транспортные происшествия.

Создание центров обслуживания самоуправляемых авто с квалифицированными специалистами и технологическим оснащением.

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“Появление автопилота в Украине будет результатом синергии автопроизводителей, инженеров, государственных органов и страховых компаний. Первые автопилоты в такси или доставке могут появиться через 3-5 лет. Уже сейчас наши инженеры работают с лидерами отрасли и обмениваются опытом. Это позволит лучше имплементировать новейшие решения в Украине”, - комментирует Сергей Найда, вице-президент по инжинирингу GlobalLogic.