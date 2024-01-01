Магазини краси забезпечать жіночий підрозділ ЗСУ пікапами

Задум чудовий: кожен відвідувач EVA може зробити внесок, придбавши в магазині або на сайті сувенірний пікап. Весь прибуток від продажу машинок у період з 1 жовтня до 1 листопада включно буде спрямовано на закупівлю автівок для захисниць.

Які автомобілі конкретно будуть закуповуватися, не повідомляється, але це мають бути "потужні" автівки з повним приводом. Вочевидь, організатори проєкту попередньо визначились в марках та моделях пікапів, вивчили ціновий діапазон такої техніки, але допоки деталі не озвучують – все буде залежати від зібраної суми.

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Незвична форма збору коштів проводиться в рамках благодійної ініціативи "Краса і Сила" за участю мережі магазинів EVA, благодійної організації "ГеройCar" та проєкту домашніх фітнес-програм для жінок Dreamfit.

Кожен придбаний сувенірний пікап у мережі EVA є своєрідним донатом в забезпечення позашляховиками наших захисниць.

Маленькі автівки здатні стати чудовим сувенірним подарунком для дорогих людей, новим експонатом у добірці колекціонера чи цікавою забавою для дитини.

Пікап обладнаний інерційним механізмом, що дає змогу самостійно керувати транспортним засобом, розраховуючи його швидкість і динаміку.

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"Ми хочемо ще раз підкреслити важливу роль жінок, які не менш сміливо, ніж чоловіки, виконують бойові завдання на передовій. Підтримка жіночого підрозділу – це не просто визнання їхніх заслуг, але й намагання забезпечити їм належні умови для ефективної служби", – зазначили в EVA.

Якщо кожен з 1000 діючих в Україні магазинів EVA продасть протягом жовтня хоча б п’ять таких сувенірів, то вже набереться сума для придбання одного пікапа.