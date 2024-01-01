Легковий броньований пікап для армії назвали NIKO

Машини буде виготовлено "під потреби окремих структур, які виконують спеціалізовані завдання". Про це та згадану кількість запланованих до випуску автівок йдеться на сайті "НІКО СпецАвто".

За словами гендиректора підприємства Дениса Фоменка, новий пікап під назвою "NIKO" розроблений як універсальна автомобільна платформа на базі Isuzu D-Max і оснащений панцерованим захистом.

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"Зовні наш пікап нічим не відрізняється від звичайного автомобіля, однак кожен екземпляр – це результат симбіозу передових технологій бронювання, досконалого дизайну та високої якості. Кожна деталь створена з максимальною увагою до безпеки та технологічного прогресу. Попри збільшену вагу, автомобіль зберіг маневровість і безпечність руху", – уточнює Денис Фоменко.

В офіційному повідомленні подробиць небагато, але вказано на корисну вантажність машини в 1100 кг. За твердженням розробників це десь "на 35% перевищує вантажопідйомність аналогів у тому ж класі та ціновому діапазоні, таких як Toyota Hilux і SsangYong Musso".

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Такий транспортний потенціал позначається на результативності логістичних завдань як для перевезення особового складу, так і вантажів військового призначення – боєкомплектів, харчів, води, амуніції тощо.

При потребі машина може комплектуватися в кузовній платформі кулеметом на турелі, гранатометом чи навіть автоматичними бойовими модулями, оскільки підсилена підвіска дозволяє нести таке навантаження.

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Броньована машина працюватиме в зоні бойових дій, тож її можна використовувати як санітарний евакуатор поранених – швидка, маневрова, малопомітна у складках місцевості через невеличку габаритну висоту.

Щоправда, самі ж габаритні розміри та силовий потенціал в офіційному повідомленні не йдеться. Однак згадка про використання бази Isuzu D-Max вказує навикористаний там двигун Isuzu 4JJ3 потужністю 190 к.с.

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У повідомленні "НІКО СпецАвто" також згадується про комплектацію машини лебідкою із зусиллям 7620 кг для підйому та буксирування на бездоріжжі, розчищення завалів тощо.