Що залишилось від бронеавтомобіля "Новатор" після двох влучань

СБА «Новатор» врятував наших військових на Курщині. Інформацію про це оприлюднили бійці підрозділу «Khorne Group» 116-ї окремої механізованої бригади.

За їх словами, автомобіль пережив вибух ФАБ поруч та ще тиждень виконував завдання. Внаслідок високоточного влучання «Новатор» було знищено, але військові залишилися живими, повідомляє “Українська Бронетехніка”.

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Далі наводимо текст бійців «Khorne Group»:

“Некролог техніці. Броньовичок пережив ФАБ поруч, після чого в нас був один поранений, а броньовик ще тиждень, чесно перекошений, виконував свою роботу. Високоточний удар не пережив, і у нас був ще один 300. Але шрами лише прикрасять пики наших бійців🤪 Ми пам'ятатимемо цього колісного бійця, своє завдання він виконав. Загинув гідно, але особовий склад врятував».

Наразі у ВСУ експлуатують дві версії “Новарторів”. Модифікація “Новатор-2” на шасі Ford F-550 розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах.

Серед головних новацій – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність.