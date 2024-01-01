Что осталось от бронеавтомобиля "Новатор" после двух попаданий

СБА “Новатор” спас наших военных на Курщине. Информацию об этом обнародовали бойцы подразделения “Khorne Group” 116-й отдельной механизированной бригады.

По их словам, автомобиль пережил взрыв ФАБ рядом и еще неделю выполнял задачи. В результате высокоточного попадания "Новатор" был уничтожен, но военные остались живы, сообщает “Украинская Бронетехника”.

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Далее приводим текст бойцов "Khorne Group":

“Некролог технике. Броневичок пережил ФАБ рядом, после чего у нас был один раненый, а броневик еще неделю, честно перекошенный, выполнял свою работу. Высокоточный удар не пережил, и у нас был еще один 300. Но шрамы лишь украсят рожи наших бойцов🤪 Мы будем помнить этого колесного бойца, свою задачу он выполнил. Погиб достойно, но личный состав спас".

Сейчас в ВСУ эксплуатируют две версии “Новаторов”. Модификация “Новатор-2” на шасси Ford F-550 разрабатывалась с учетом опыта использования автомобиля различными подразделениями в боевых условиях.

Среди главных новаций – улучшенная подвеска и система управления, которые обеспечивают высокую маневренность и повышенную проходимость.