Легковой бронированный пикап для армии назвали NIKO

Машины будут изготовлены “под нужды отдельных структур, которые выполняют специальные задачи”. Об этом и упомянутом количестве запланированных к выпуску автомобилей сообщается на сайте "НИКО СпецАвто".

По словам гендиректора предприятия Дениса Фоменко, новый пикап под названием "NIKO" разработан как универсальная автомобильная платформа на базе Isuzu D-Max и оснащен панцирной защитой.

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"Внешне наш пикап ничем не отличается от обычного автомобиля, однако каждый экземпляр – это результат симбиоза передовых технологий бронирования, совершенного дизайна и высокого качества. Каждая деталь создана с максимальным вниманием к безопасности и технологическому прогрессу. Несмотря на увеличенный вес, автомобиль сохранил маневренность и безопасность движения", – уточняет Денис Фоменко.

В официальном сообщении подробностей немного, но указано на полезную грузоподъемность машины в 1100 кг. По утверждению разработчиков это где-то "на 35% превышает грузоподъемность аналогов в том же классе и ценовом диапазоне, таких как Toyota Hilux и SsangYong Musso".

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Такой транспортный потенциал сказывается на результативности логистических задач как для перевозки личного состава, так и грузов военного назначения – боекомплектов, продуктов, воды, амуниции и тому подобное.

При необходимости машина может комплектоваться в кузовной платформе пулеметом на турели, гранатометом или даже автоматическими боевыми модулями, поскольку усиленная подвеска позволяет нести такую грузоподъемность.

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Бронированная машина будет работать в зоне боевых действий, поэтому ее можно использовать как санитарный эвакуатор раненых – быстрая, маневренная, малозаметная в складках местности из-за небольшой габаритной высоты.

Правда, сами же габаритные размеры и силовой потенциал в официальном сообщении не указываются. Однако упоминание об использовании базы Isuzu D-Max свидетельствует о применении там двигателя Isuzu 4JJ3 мощностью 190 л.с.

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В сообщении "НИКО СпецАвто" также упоминается о комплектации машины лебедкой с усилием 7620 кг для подъема и буксировки на бездорожье, расчистки завалов и тому подобное.