Украинский бронеавтомобиль Inguar прошел испытания войной

Броневик Inguar-3 с антидроновой системой радиоэлектронной защиты экипажа от беспилотников испытали в Серебрянском лесу вблизи Кременной. На эти географические реквизиты указывает Defence blog.

Сообщается, что военные положительно отзывались об этой машине. Ранее "Inguar-3" мы уже тестировали в полевых условиях.

Читайте также Отечественный броневик Inguar-3 имеет собственный РЭБ, систему пожаротушения и камеры вместо зеркал

Напомним, что цифровой индекс в названии машины (Inguar-3) здесь указывает не на порядковый номер в продуктовой номенклатуре производителя, а из-за бронирования машины по стандартам Stanag 4569 третьего уровня.

Inguar-3 в районе боевых действий. Фото: Inguar Defence

Разработчики сделали акцент на баллистическую защиту от бронебойных пуль (сердечник WC) 7,62×51 мм с расстояния 30 метров на скорости 930 м/с, противоосколочную защиту 155 мм снарядов, а также подрыв на минах с тротиловым эквивалентом 8 кг.

Более того, уровень подрыва мины 3a под колесом и 3b под днищем бронеавтомобиль также выдержит. А все потому, что здесь использовали бронесталь Armox от международного сталелитейного гиганта SSAB.

Читайте также Началась работа над созданием первого украинского бронеавтомобиля INGUAR

Толщина брони 8 мм непосредственно на корпусе усиливается дополнительной алюминиевой защитой в 16 мм толщины, из-за чего поглощается скорость и энергия пуль или обломков. Благодаря такому наслоению на самой броне уже нет таких деформаций, которые бы возникали при прямом попадании в сталь.

Inguar массой 12,5 т (без вооружения) получил собственную колесную базу. По словам основателя Inguar Defence Артема Ющука, гражданское шасси под такой бронеавтомобиль даже не пробовали брать, разрабатывали собственную ходовую базу, поскольку "гражданские версии шасси Dodge или Ford не вписывались в эти весовые параметры".

На испытаниях в боевых условиях. В центре (без оружия) руководитель Inguar Defence Артем Ющук. Фото: Inguar Defence

В моторную нишу бронетранспортера поставили простой и неприхотливый к качеству солярки 7,2-литровый тракторно-комбайновый мотор Deutz экологического формата Евро-2. Он выдает 356 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.

Читайте также В Украине презентовали концепцию бронемашины Inguar

От такого крутящего момента идет колоссальная тяга. Это уже не столько автомобиль, сколько мощная сельхозтехника, где не так важны обороты, как важна тяга самих низов. Если это не танк, то самый настоящий трактор с 45-сантиметровым клиренсом.

Теперь эта машина прошла все испытания войной. Разработчики довольны. Хорошего мнения о технике отечественного производства и защитники.