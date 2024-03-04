Силы обороны Украины вскоре пополнятся техникой еще одного украинского производителя: компания Inguar завершила заводские испытания бронированной машины Inguar-3 и переходит в этап государственных испытаний.

Как отмечают эксперты ОО "Украинский милитарный центр", автомобиль относится к новому поколению модульных тактических бронемашин с отдельными передней и задней бронекапсулами. Такое инженерное решение позволяет быстро менять конфигурацию. Это может быть версия десантного автомобиля, вариант транспортного пикапа или платформа для установки тяжелого вооружения.

Производитель на своем видео показал классическую конфигурацию – для двух членов экипажа и шести десантников. Здесь использовано уже испытанное временем комбинированное бронирование из алюминиевых и стальных плит.

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Алюминиевые элементы сегментированы для быстрой замены. Они существенно снизили вес машины без ухудшения защитных функций. Этот металл обладает высокой вязкостью, что позволяет поглощать большую часть энергии пули. При этом стальная бронеплита обеспечивает основную защиту и окончательно останавливает элементы поражения.

По уровню защиты STANAG 4569 машина должна выдерживать попадание бронебойных пуль калибра 7,62×51, а также обломков 155-мм снарядов с 60 метров.

Модульная схема построения бронемашины Inguar дает универсальную конфигурацию для многофункционального использования техники различными родами войск. Фото: Inguar

Противоминная защита по этой классификации предусматривает выдерживание подрыва противотанковой фугасной мины с 8 кг взрывчатки (аналог советской ТМ-62). Производитель обращает внимание на повышенную защиту подкапотного пространства от осколков.

Инновационные решения добавились для улучшения условий работы водителя. В машине вместо зеркал установлены камеры переднего, заднего и бокового обзора, а также камера ночного видения.

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Броневик получил модуль РЭБ с возможностью конфигурирования частот, системы автоматического пожаротушения с оптическими датчиками и фильтрации воздуха от химического заражения. Комфорт экипажа и десанта обеспечивают автономный обогреватель салона, система кондиционирования воздуха.

В моторную нишу броневика на рамной конструкции с независимой подвеской и планетарными редукторами отечественный производитель поставил двигатель Deutz мощностью 356 л.с., работающий в паре с АКПП Allison.

Высокий почти полуметровый клиренс (45 см) машины обеспечивает высокую проходимость по бездорожью и с препятствиями такой высоты. Для надежных ходовых свойств добавлена система централизованной автоматической подкачки шин. Кроме этого, колеса оснащены вставками RunFlat, позволяющие двигаться в случае их пробития.