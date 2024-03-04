Сили оборони України невдовзі поповняться технікою ще одного українського виробника: компанія Inguar завершила заводські випробування броньованої машини Inguar-3 і переходить в етап державних випробувань.

Як зазначають експерти ГО "Український мілітарний центр", автомобіль належить до нового покоління модульних тактичних бронемашин з окремими передньою та задньою бронекапсулами. Таке інженерне рішення дозволяє швидко змінювати конфігурацію. Це може бути версія десантного автомобіля, варіант транспортного пікапа чи платформа для встановлення важкого озброєння.

Виробник на своєму відео показав класичну конфігурацію – для двох членів екіпажу та шести десантників. Тут використано вже випробуване часом комбіноване бронювання з алюмінієвих та сталевих плит.

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Алюмінієві елементи сегментовано для швидкої заміни. Вони суттєво знизили вагу машини без погіршення захисних функцій. Цей метал має високу в’язкість, що дозволяє поглинати більшу частину енергії кулі. При цьому сталева бронеплита забезпечує основний захист та остаточно зупиняє елементи ураження.

За рівнем захисту STANAG 4569 машина має витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, а також уламків 155-мм снарядів з 60 метрів.

Модульна схема побудови бронемашини Inguar дає універсальну конфігурацію для багатофункціонального використання техніки різними родами військ. Фото: Inguar

Протимінний захист за цією класифікацією передбачає витримування підриву протитанкової фугасної міни з 8 кг вибухівки (аналог радянської ТМ-62). Виробник звертає увагу на підвищений захист підкапотного простору від уламків.

Інноваційні рішення додалися для покращення умов роботи водія. У машині замість дзеркал встановлено камери переднього, заднього та бокового огляду, а також камеру нічного бачення.

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Броньовик отримав модуль РЕБ з можливістю конфігурування частот, системи автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками та фільтрації повітря від хімічного зараження. Комфорт екіпажу та десанту забезпечують автономний обігрівач салону, система кондиціювання повітря.

У моторну нішу броньовика на рамній конструкції з незалежною підвіскою і планетарними редукторами вітчизняний виробник поставив двигун Deutz потужністю 356 к.с., що працює у парі з АКПП Allison.

Високий майже півметровий кліренс (45 см) машини забезпечує високу прохідність бездоріжжям та з перепонами такої висоти. Для надійних ходових властивостей додано систему централізованого автоматичного підкачування шин. Окрім цього, колеса оснащені вставками RunFlat, що дозволяють рухатись у випадку їх пробиття.