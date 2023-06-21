Дослідну машину побудують за кошти підприємця Миколи Удянського.

Київське конструкторсько-виробниче підприємство “ІНГУАР” отримало фінансування на створення першого прототипу свого легкого бронеавтомобіля. Він матиме клас бронювання MRAP за стандартами НАТО. Фінансування проєкту здійснює відомий український ІТ-підприємець Микола Удянський.

Машина призначена для Сухопутних військ, спецпризначенців та розвідників.

Нагадаємо, що раніше Inguar презентував лінійку бронемашин

Група випускників Київської політехніки до війни займались тюнінгом автомобілів та створенням гоночних машин для різних змагань. Також дооснащували броньовані машини, виготовляли для них окремі вузли та деталі. З початком повномасштабного вторгнення вони вирішили розробити лінійку легких броньованих авто.

“Ідея створення власної бронемашини у нас з'явилася ще три роки тому, – розповідає керівник підприємства Артем Ющук. - Саме тоді, ще 20 жовтня 2020 року була заснована компанія і почалась поступова робота над проектом. Після 24 лютого 2022 робота перейшла в нову фазу, а впевненість в актуальності не потребувала підтверджень”.

Назва автомобіля INGUAR у дослівному перекладі з англійської означає “на сторожі”, тобто на захисті Батьківщини. А логотип Артем намалював на одній з лекції у звичайному зошиті.

Зараз у команді працює 15 осіб, від молодих інженерів до майстрів з великим досвідом у сфері машинобудування. Під час реєстрації торгової марки “Інгуар” виявилося, що ця назва нашої компанії співзвучна з автомобільною компанією “Ягуар” (хоча насправді англійською читається “Джегуар”. Команда відстоює правомірність, оскільки бренди мають кардинально іншу направленість.

Після створення компанії команда розпочала розробляти проєкт. Довго обговорювали концепцію, відшукували відмінності, які б зробили машину унікальною та кращою за конкурентів. Коли затвердили особливості, почали шукати інвесторів. Одним з перших став бізнесмен Микола Удянський, який погодився надати інвестиції у три етапи. Перший етап у сумі 20 млн грн піде на розробку прототипа. Його починають збирати на власних виробничих потужностях.

Засновник ТОВ “Інгуар” Артем Ющук та ІТ-підприємець Микола Удянський

На другому етапі буде виділено 200 мільйонів для організації серійного виробництва. Третій етап капіталовкладень включатиме до мільярда гривень.

Коли машина піде в серію, її собівартість складе 10 млн грн. В ході серійного виробництва планується створити до півтисячі робочих місць.

До речі тест-драйв канадського бронеавтомобіля Roshel Senator

Цікава особливість броньованих машин компанії – відсутність одного “донора”. Якщо інші виробники броньованих авто купують готові шасі та встановлюють на них броньовану капсулу, то в “Інгуар” стверджують, що мають власне шасі та капсулу.

Концепція сімейства українських бронемашин Inguar



«Ми відрізняємося від більшості своїх конкурентів тим, що не купуємо готову машину та переобладнуємо її, а тим, що купуємо окремі запчастини і збираємо своє власне авто», – розповідають у компанії.

Так задумано для уніфікації різних версій, оскільки планується створення «сімейства» чотири- (для перевезення особового складу легкого озброєння) і шестиколісних машин (наприклад для РСЗВ). Таким чином задня частина машини може бути змінна (одна або дві осі).