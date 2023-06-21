Опытную машину построят на средства предпринимателя Николая Удянского.

Киевское конструкторско-производственное предприятие "Ингуар" получило финансирование на создание первого прототипа своего легкого бронеавтомобиля. У него будет класс бронирования MRAP по стандартам НАТО. Финансирование проекта осуществляет известный украинский ИТ-предприниматель Николай Удянский.

Машина предназначена для Сухопутных войск, спецназовцев и разведчиков.

Напомним, что ранее Inguar представил линейку бронемашин

Группа выпускников Киевской политехники до войны занималась тюнингом автомобилей и созданием гоночных машин для разных соревнований. Также дооснащали бронированные машины, изготовляли для них отдельные узлы и детали. С началом полномасштабного вторжения они решили создать линейку легких бронированных авто.

“Идея создания собственной бронемашины у нас появилась еще три года назад, – рассказывает руководитель предприятия Артем Ющук. - Именно тогда еще 20 октября 2020 года была основана компания и началась постепенная работа над проектом. После 24 февраля 2022 года работа перешла в новую фазу, а уверенность в актуальности не нуждалась в подтверждениях”.

Название автомобиля INGUAR в дословном переводе с английского означает "на страже", то есть на защите Родины. А логотип Артем нарисовал на одной из лекции в обычной тетради.

Сейчас в команде работают 15 человек, от молодых инженеров до мастеров с большим опытом в сфере машиностроения. При регистрации торговой марки "Ингуар" оказалось, что это название созвучно с автомобильной компанией "Ягуар" (хотя на самом деле на английском читается "Джегуар"). Команда отстаивает правомерность, поскольку бренды имеют кардинально иную направленность.

После создания компании команда приступила к разработке проекта. Долго обсуждали концепцию, отыскивали отличия, которые сделали бы машину уникальной и лучше конкурентов. Когда утвердили особенности, стали искать инвесторов. Одним из первых стал бизнесмен Николай Удянский, согласившийся предоставить инвестиции в три этапа. Первый этап в сумме 20 млн. грн. пойдет на разработку прототипа. Его начинают собирать на своих производственных мощностях.

Основатель ООО "Ингуар" Артем Ющук и ИТ-предприниматель Николай Удянский

На втором этапе будет выделено 200 миллионов для организации серийного производства. Третий этап капиталовложений будет включать до миллиарда гривен.

Когда машина пойдет в серию, ее себестоимость составит 10 млн. грн. В ходе серийного производства планируется создать до полутысячи рабочих мест.

Кстати говоря тест-драйв канадского бронеавтомобиля Roshel Senator

Интересная особенность бронированных машин компании – отсутствие одного "донора". Если другие производители бронированных авто покупают готовые шасси и устанавливают на них бронированную капсулу, то в “Ингуаре” утверждают, что имеют собственное шасси и капсулу.

Концепция семейства украинских бронемашин Inguar



«Мы отличаемся от большинства своих конкурентов тем, что не покупаем готовую машину и переоборудуем ее, а тем, что покупаем отдельные запчасти и собираем свой собственный автомобиль», – рассказывают в компании.

Так задумано для унификации разных версий, поскольку планируется создание «семейства» четырех (для перевозки личного состава легкого вооружения) и шестиколесных машин (например для РСЗО). Таким образом, задняя часть машины может быть переменная (одна или две оси).