Український бронеавтомобіль Inguar пройшов випробування війною

Броньовик Inguar-3 з антидроновою системою радіоелектронного захисту екіпажу від безпілотників випробували в Серебрянському лісі поблизу Кремінної. На ці географічні реквізити вказує Defence blog.

Повідомляється, що військові позитивно відгукувались про цю машину. Раніше Inguar-3" ми вже тестували в польових умовах.

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Нагадаємо, що цифровий індекс у назві машини (Inguar-3) тут вказує не на порядковий номер в продуктовій номенклатурі виробника, а через бронювання машини за стандартами Stanag 4569 третього рівня.

Inguar-3 в районі бойових дій. Фото: Inguar Defence

Розробники зробили акцент на балістичний захист від бронебійних куль (сердечник WC) 7,62×51 мм з відстані 30 метрів на швидкості 930 м/с, протиуламковий захист 155 мм снарядів, а також підрив на мінах з тротиловим еквівалентом 8 кг.

Щобільше, рівень підриву міни 3a під колесом та 3b під днищем бронеавтомобіль також витримає. А все тому, що тут використали бронесталь Armox від міжнародного сталеливарного гіганта SSAB.

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Товщина броні 8 мм безпосередньо на корпусі підсилюється додатковим алюмінієвим захистом у 16 мм товщини, через що поглинається швидкість і енергія куль чи уламків. Завдячуючи такому нашаруванню на самій броні вже немає таких деформацій, які б виникали при прямому влучанні в сталь.

Inguar масою 12,5 т (без озброєння) отримав власну колісну базу. За словами засновника Inguar Defence Артема Ющука, цивільне шасі під такий бронеавтомобіль навіть не пробували брати, розробляли власну ходову базу, оскільки "цивільні версії шасі Dodge чи Ford не вписувалися у ці вагові параметри".

На випробуваннях в бойових умовах. У центрі (без зброї) керівник Inguar Defence Артем Ющук. Фото: Inguar Defence

В моторну нішу бронетранспортера поставили простий і невибагливий до якості солярки 7,2-літровий тракторно-комбайновий мотор Deutz екологічного формату Євро-2. Він видає 356 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту.

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Від такого обертального моменту йде колосальна тяга. Це вже не стільки автомобіль, скільки потужна сільгосптехніка, де не так важливі оберти, як важлива тяга самих низів. Якщо це не танк, то справжнісінький трактор з 45-сантиметровим кліренсом.

Тепер ця машина пройшла всі випробування війною. Розробники задоволені. Гарної думки про техніку вітчизняного виробництва й захисники.