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Покупці косметики зібрали на 119 кросових мотоциклів для розвідки

Спільний проєкт мережі магазинів EVA з благодійної організації "ГеройCar" зібрав за 53 дні на купівлю мотоциклів для ЗСУ 4,7 мільйона гривень.
На мотоцикли Sihao для ЗСУ донатили покупці мережі Eva - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

На позашляхові мотоцикли для ЗСУ покупці магазину донатили хто скільки міг

Валентин Ожго
logo3 квітня, 16:50
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Якщо точніше, то задоначено 4 710 805 гривень, що удвічі більше запланованої мети на 50 байків. Збір коштів "Відчувай на максимум" тривав у магазинах EVA та на сайті "ГеройCar" з 6 лютого по 30 березня 2025 року.

Таким чином, клієнти української лінії магазинів EVA задонатили на 119 позашляхових мотоциклів Sihao, а не на 50. Байки для підрозділів ЗСУ закуплено в межах проєкту, вони вже відвантажені й прямують до України.

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Мотоцикли буде передано військовим на східному напрямку – туди, де маневровість та швидкість техніки критично важливі.

Цей пакет допомоги сформовано за запитом армійців. Вони мотивували це тим, що мотоцикли мають низку переваг - легкі, економні, придатні для проїзду важкодоступною місцевістю та прості в обслуговуванні.

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Їх планується використовувати у розвідувальних операціях, логістиці та виконанні бойових завдань, де традиційний транспорт не справляється.

До збору долучилися понад 332 тисячі клієнтів EVA. А найбільший внесок склав 2 100 грн.

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