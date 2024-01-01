Хто надав мотоцикли для першої штурмової роти мотоциклістів ЗСУ

130 універсальних "квадриків" Linhai (Лінхай) M550L з колісною формулою 4х4, 33-сильним інжекторним двигуном та вантажністю 220 кілограмів, про які редакція Авто24 писала, активно виконують транспортно-логістичні, бойові завдання, евакуаційні гуманітарні місії для порятунку поранених.

Тепер армійцям передано мотоцикли, але куди конкретно, не вказано. Є лише припущення. 22 травня редакція Авто24 повідомляла про створення в складі 425-ї ОШП "Скала" першої в історії ЗСУ роти мотоциклістів.

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Бійці згаданого підрозділу відточували навички на мотоциклах класу ендуро Forte Cross 300 PRO. Щоправда, тоді постачальника з’ясувати не вдалося. Офіційно через службу тилу Міноборони про закупівлю таких мотоциклів повідомлень не надходило.

Фото: Autostrada

В останній день травня з’ясувалося, що компанія "Автострада" поставила у війська 63 мотоцикли. Модель та виробник не вказуються, але з фото в інформаційному сповіщенні підприємства на сайті та в ФБ-сторінці вгадуються риси Forte Cross 300 PRO (XSR 300).

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Точно такі мотоцикли класу "ендуро" засвітилися у відеосюжеті, опублікованому на нашому сайті. Ймовірно, це ті самі двоколісні машини, про які там йшлося. На цю модель вказують літери латинці в індексі, що проглядаються з зображень (XSR 300).

Ендуро Forte Cross потужністю 19 к.с. вважається не тільки придатним до бездоріжжя, але й доволі економним байком. Середнє споживання пального 2,5 л на 100 кілометрів пробігу.

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"Важливо, щоб наші військові мали перевагу в швидкості в умовах штурмів та активних бойових дій. Мотоцикли дозволяють мобільним групам оперативно пересуватись, проводити розвідку, доставляти боєкомплекти, проривати оборону ворога й діяти в умовах, де важка техніка — безсила", – йдеться у повідомленні Autostrada.

Після ретельної підготовки до роботи в бойових умовах бійці роти мотоциклістів підрозділу "Скала" провели у травні (див. відео нижче) успішну атаку на позицію ворога районі населеного пункту Новий Путь Курської області РФ.