В пакетах допомоги захисникам знову з’явилися квадроцикли

У компанії "Автострада" зазначають, що цей проєкт – лише один з багатьох у допомозі військовим. І хоча дарувальники не вказують виробника та модель техніки, з фото добре проглядаються риси квадроциклів Linhai (Лінхай) M550L.

Такий чотириколісний всюдихід з колісною формулою 4х4 має для своєї 330-кілограмової ваги доволі потужний 33-сильний інжекторний двигун. В середньому на кожні 10 кіло ваги цього транспортного засобу припадає 1 кінська сила.

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Якщо врахувати ще 220 кг вантажності, передбачених паспортом заводу-виробника, то на кожну кінську силу виходить 16,6 кілограма повної маси. Такого показника не мають навіть потужні пікапи 4х4 чи навіть бортові вантажівки середньої розмірної групи з такою ж колісною формулою.

Щоправда, тут не дизельний двигун, а бензиновий з інжекторною паливною системою. Квадроцикл не є військовою технікою, розроблявся для любителів мандрівок в екстремальних умовах, мисливців, рибалок, єгерських служб, будівельників (див. відео внизу).

Цивільна версія Linhai в Україні автоматично трансформується в армійську машину переднього краю. Фото: Автострада

Однак під час воєнного стану техніка такого виконання виявилася добре адаптованою для фронтових умов. Неофіційно вона вже увійшла в статус машин переднього краю, хоча це суто цивільна версія.

Linhai M550 вільно почувається як на сезонному бездоріжжі, так і на засніженому полі. Завдяки потужному двигуну, повному приводу та колесам з високим протектором позашляховика машина легко долає перешкоди.

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Щоб мінімізувати буксування, як це часто буває на слизькій сезонній чи післядощовій дорозі, гарній прохідності сприяє диференціал. При цьому якісні ходові показники не втрачаються навіть за умови буксирування невеличкого причепа з вантажем. Це можуть бути набої, вода, харчі, медикаменти в сторону передової чи поранений на санчатах або причепі у зворотному напрямку.

На які ділянки фронту передаються квадроцикли, а тим паче в які підрозділи, "Автострада" зі зрозумілих причин не повідомляє. Однак уточнення пресслужби про забезпечення цим транспортом Сил оборони, свідчить про те, що відомча належність значення немає і техніку отримають різні підрозділи.