В пакетах помощи защитникам снова появились квадроциклы

В компании "Автострада" отмечают, что этот проект лишь один из многих в помощи военным. И хотя дарители не указывают производителя и модель техники, по фото хорошо просматриваются черты квадроциклов Linhai (Линхай) M550L.

Такой четырехколесный вездеход с колесной формулой 4х4 имеет для своего 330-килограммового веса довольно мощный 33-сильный инжекторный двигатель. В среднем на каждые 10 кило веса этого транспортного средства приходится 1 лошадиная сила.

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Если учесть еще 220 кг грузоподъемности, предусмотренных паспортом завода-производителя, то на каждую лошадиную силу получается 16,6 килограмма полной массы. Такого показателя не имеют даже мощные пикапы 4х4 или же бортовые грузовики средней размерной группы с такой же колесной формулой.

Правда, здесь не дизельный двигатель, а бензиновый с инжекторной топливной системой. Квадроцикл не является военной техникой, разрабатывался для любителей путешествий в экстремальных условиях, охотников, рыбаков, егерских служб, строителей (см. видео внизу).

Гражданская версия Linhai в Украине автоматически трансформируется в армейскую машину переднего края. Фото: Автострада

Однако во время военного положения техника такого исполнения оказалась хорошо адаптированной для фронтовых условий. Неофициально она уже вошла в статус машин переднего края, хотя это чисто гражданская версия.

Linhai M550 свободно чувствует себя как на сезонном бездорожье, так и на заснеженном поле. Благодаря мощному двигателю, полному приводу и колесам с высоким протектором внедорожника машина легко преодолевает препятствия.

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Чтобы минимизировать буксование, как это часто бывает на скользкой сезонной или последождевой дороге, хорошей проходимости способствует дифференциал. При этом качественные ходовые показатели не теряются даже при условии буксировки небольшого прицепа с грузом. Это могут быть патроны, вода, продукты, медикаменты в сторону передовой или раненый на санках или прицепе в обратном направлении.

На какие участки фронта передаются квадроциклы, а тем более в какие подразделения, "Автострада" по понятным причинам не сообщает. Однако уточнение пресс-службы об обеспечении этим транспортом Сил обороны, свидетельствует о том, что ведомственная принадлежность значения не имеет и технику получат разные подразделения.