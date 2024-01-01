На яких мотоциклах воюють бійці першої мотороти ЗСУ

Розміщений 21 травня на Youtube-каналі невеличкий відеосюжет 425-го окремого штурмового полку "Скала" про його мотоциклетну роту набирає перегляди.

В ЗСУ – це перший підрозділ такої комплектації. Його завдання стають зрозумілі після перегляду відеострічки з коментарями безпосередньо бійців підрозділу. Про це також йдеться в Telegram-каналі та ФБ-сторінці.

Дехто може сказати, що подібні мотогрупи є і в російській армії. Однак, як видно з коментарів, між завданнями мотоциклетної роти ЗСУ та розрізненими групами мотоциклістів РФ існує різниця.

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"Завдання одне – з наскоку відпрацювати вогнем, підлетіти швиденько до ворожої позиції, спішитися, зайти, штурманути, закріпити успіх й повернутися назад", – розповідає один з бійців.

З сюжету видно, що тут використовуються не звичайні побутові, а позашляхові спортивні байки класу ендуро. Їх особливість у тому, що вони спроєктовані для їзди по бездоріжжю, мають значно потужніший двигун, посилену надійну підвіску та шиповані шини з високим протектором.

Скриншот: Авто24

На відео добре проглядаються риси байків класу ендуро Forte Cross 300 PRO – прудкі та потужні машини для різних типів бездоріжжя, в т.ч. з природними перешкодами. Машина легка, важить всього 123 кг, на кожну кінську силу тут припадає 6,47 кг маси байка. Загальна потужність одноциліндрового 4-тактного карбюраторного двигуна Zongshen PR300 з антивібраційним балансувальним валом 19 к.с. при 6000 Нм.

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Коробка передач механічна на п’ять ступенів. Заводиться стартером від ключа запалення або кік-стартером. Підвіска підсилена. Попереду встановлена телескопічна вилка, а позаду моноамортизатор. Таке виконання пом’якшує хід, особливо це відчувається на вибоїнах, ріллі.

Байк з подовженим сидінням легко бере водія та пасажира, що екіпажу з двох бійців вигідно – один за кермом, а інший може вести вогонь з автоматичної зброї. Використовуються не класичні, а короткодульні автомати, з якими зручніше працювати як з мотоцикла, так і в окопах та бліндажах.

Ось так виглядає китайський ендуро Forte Cross, за який у магазині просять 60-62 тис. гривень. Фото: сайт виробника

Модель Forte Cross вважається економною. Середнє споживання в цього ендуро 2,5 л на 100 кілометрів пробігу. Маючи бак на 9,5 літра, він спокійно пробігає 360-380 кілометрів, все залежить від рельєфу та стану дороги.

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На відео зображено процес вишколу. Як видно з крон дерев, на час проведення знімання це була весна у початковій фазі. Ймовірно, бійці зараз вже перебувають зі своїми мотоциклами на фронті й відпрацьовують у рейдах бойові завдання.