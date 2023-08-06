На нинішньому тижні компанія Krämer Motorcycles показала гоночний мотоцикл GP2-890RR 2024 модельного року, назвала ціну та географію продаж.

Прем’єра відбулася на автодромі у Брно (Чехія). Розробники не приховували, що це еволюція торішнього байка GP2-890R. Поява в буквеному індексі ще однієї літери R вказує не просто на спортивний, а суперспортивний стиль та виключно гоночний статус мотоцикла, що покликаний "встановити новий еталон у своїй категорії".

Розробники відразу попередили, що GP2-890RR буде доступний по всьому світу, але його випуск обмежать тиражем всього у 125 одиниць. При цьому кожен мотоцикл отримає власний номер, який виробник вигравірує на мосту виделки.

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Байк отримав двоциліндровий 889-кубовий рядний двигун потужністю 138 л. при 10 100 об/хв з крутним моментом 100 Нм при 8 200 об/хв, які агрегат витягує завдяки новим легшим компонентам та вдосконаленому програмному забезпеченню для його керування. У тандемі з ним працює 6-ступінчаста коробка передач з прослизаючим зчепленням і квикшифтом.

Передня підвіска з ходом 120 мм та задня підвіска з ходом 140 мм від WP Apex регулюються. Гальма Brembo з подвійними гальмівними супортами, з кованими алюмінієвими дисками 290 мм на передній осі та 230 мм на задній осі від Dymag.

RR отримав п'ятидюймовий TFT-дисплей і пропонує функції гоночної траси, у т.ч. таймер кола GPS. Фото: Krämer

Kramer GP2-890RR 2024 має у своїй основі раму із трубчастої сталі, яка забезпечує виняткову жорсткість і доводить масу байка до 142 кг. Додаткова економія ваги досягається за рахунок унікальної конструкції паливного пластикового баку, виготовленого методом ротаційного формування. Він вміщує максимум 16 літрів бензину та підтримує оптимальний розподіл ваги, коли кількість бензину зменшується під час гонки чи тренування.

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Мотоцикл буде доступний з вересня 2023 року і стане першим байком, що зійде з конвеєра на новому заводі Kramer Motorcycles в Бургхаузені з новим дизайном логотипу.

Ціни на Kramer GP2-890RR починаються з 41 990 євро у Європі, 39 995 доларів у США, 35 990 фунтів стерлінгів у Великій Британії, 41 990 швейцарських франків у Швейцарії та 59 990 євро в Австралії.