На этой неделе компания Krämer Motorcycles показала гоночный мотоцикл GP2-890RR 2024 модельного года, назвала цену и географию продаж.

Премьера прошла на автодроме в Брно (Чехия). Разработчики не скрывали, что это эволюция прошлогоднего байка GP2-890R. Появление в буквенном индексе еще одной буквы R указывает не просто на спортивный, а суперспортивный стиль и исключительно гоночный статус мотоцикла, призванный "установить новый эталон в своей категории".

Разработчики сразу предупредили, что GP2-890RR будет доступен по всему миру, но его выпуск ограничен тиражом всего в 125 единиц. При этом каждый мотоцикл получит свой номер, который производитель выгравирует на мосту вилки.

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Байк получил двухцилиндровый 889-кубовый рядный двигатель мощностью 138 л. при 10 100 об/мин с крутящим моментом 100 Нм при 8 200 об/мин, которые агрегат извлекает благодаря новым более легким компонентам и усовершенствованному программному обеспечению для его управления. В тандеме с ним работает 6-ступенчатая коробка с проскальзывающим сцеплением и квикшифтом.

Передняя подвеска с ходом 120 мм и задняя подвеска 140 мм от WP Apex регулируются. Тормоз Brembo с двойными тормозными суппортами, с коваными алюминиевыми дисками 290 мм на передней оси и 230 мм на задней оси от Dymag.

RR получил пятидюймовый TFT-дисплей и предлагает функции гоночной трассы, в т.ч. таймер колесо GPS. Фото: Krämer

Kramer GP2-890RR 2024 имеет в своей основе раму из трубчатой стали, которая обеспечивает исключительную жесткость и доводит массу байка до 142 кг. Дополнительная экономия веса достигается за счет уникальной конструкции топливного пластикового бака, изготовленного методом ротационной формовки. Он содержит максимум 16 литров бензина и поддерживает оптимальное распределение веса, когда количество бензина уменьшается во время гонки или тренировки.

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Мотоцикл будет доступен с сентября 2023 года и станет первым байком, сошедшим с конвейера на новом заводе Kramer Motorcycles в Бургхаузене с новым дизайном логотипа.

Цены на Kramer GP2-890RR начинаются с 41990 евро в Европе, 39995 долларов в США, 35990 фунтов стерлингов в Великобритании, 41990 швейцарских франков в Швейцарии и 59990 евро в Австралии.