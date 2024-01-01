На каких мотоциклах воюют бойцы первой мотороты ВСУ

Размещенный 21 мая на Youtube-канале небольшой видеосюжет 425-го отдельного штурмового полка "Скала" о его мотоциклетной роте набирает просмотры.

В ВСУ – это первое подразделение такой комплектации. Его задачи становятся понятны после просмотра видеоленты с комментариями непосредственно бойцов подразделения. Об этом также говорится в Telegram-канале и ФБ-странице.

Некоторые могут сказать, что подобные мотогруппы есть и в российской армии. Однако, как видно из комментариев, между задачами мотоциклетной роты ВСУ и разрозненными группами мотоциклистов РФ существует разница.

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"Задача одна – с наскока отработать огнем, подлететь быстренько к вражеской позиции, спешиться, зайти, штурмануть, закрепить успех и вернуться обратно", – рассказывает один из бойцов.

Из сюжета видно, что здесь используются не обычные бытовые, а внедорожные спортивные байки класса эндуро. Их особенность в том, что они спроектированы для езды по бездорожью, имеют более мощный двигатель, усиленную надежную подвеску и шипованные шины с высоким протектором.

Скриншот: Авто24

На видео хорошо просматриваются черты байков класса эндуро Forte Cross 300 PRO – быстрые и мощные машины для различных типов бездорожья, в т.ч. с естественными препятствиями. Машина легкая, весит всего 123 кг, на каждую лошадиную силу здесь приходится 6,47 кг массы байка. Общая мощность одноцилиндрового 4-тактного карбюраторного двигателя Zongshen PR300 с антивибрационным балансировочным валом 19 л.с. при 6000 Нм.

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Коробка передач механическая на пять ступеней. Заводится стартером от ключа зажигания или кик-стартером. Подвеска усиленная. Впереди установлена телескопическая вилка, а сзади моноамортизатор. Такое исполнение смягчает ход, особенно это чувствуется на ухабах, пашне.

Байк с удлиненным сиденьем легко берет водителя и пассажира, что экипажу из двух бойцов выгодно – один за рулем, а другой может вести огонь из автоматического оружия. Используются не классические, а короткоствольные автоматы, с которыми удобнее работать как с мотоцикла, так и в окопах и блиндажах.

Вот так выглядит китайский эндуро Forte Cross, за который в магазине просят 60-62 тыс. гривен. Фото: сайт производителя

Модель Forte Cross считается экономной. Среднее потребление у этого эндуро 2,5 л на 100 километров пробега. Имея бак на 9,5 литра, он спокойно пробегает 360-380 километров, все зависит от рельефа и состояния дороги.

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На видео изображен процесс подготовки. Как видно из крон деревьев, на время проведения съемки это была весна в начальной фазе. Вероятно, бойцы сейчас уже находятся со своими мотоциклами на фронте и отрабатывают в рейдах боевые задачи.