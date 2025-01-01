Hyundai считает, что механическая коробка передач никому не нужна

Как пишет Motor1, удобство автоматической коробки передач неоспоримо, но есть и другие причины, почему “механика” исчезает. Одной из них является то, что современные системы помощи водителю ориентированы на АКПП. В то же время разработка автомобиля с обоими типами коробок увеличивает расходы.

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В результате их трудно окупить, поскольку уровень использования механических коробок передач продолжает снижаться. Нормы выбросов также играют определенную роль, поскольку современные автоматические коробки передач, как правило, эффективнее механических.

Однако, наверное, самую главную роль в падении популярности “механики” играет снижение спроса. В интервью журналу Car Magazine управляющий директор Европейского технического центра Hyundai в Германии заявил: “Никто больше не хочет механических коробок передач”.

В прошлом году в США уровень спроса на механическую коробку передач Elantra N составлял лишь 30 процентов, тогда как остальные покупатели выбрали восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Глава Hyundai также считает, что покупатели больше не хотят иметь аналоговых циферблатов или рычагов ручного тормоза.

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Тенденция такова, что большинство молодых покупателей в возрасте до 40 лет хотят новый автомобиль, который будет оснащен электронным ручным тормозом, полностью цифровой панелью приборов и автоматической коробкой передач.