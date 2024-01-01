Де найдешевші Hyundai Sonata у США

Одна з найбільш популярних Hyundai Sonata в Україні – сьомого покоління, випущена у 2017-2019 роках. Вона недорога та надійна, виглядає престижно, натомість ціна досить доступна, а деталі недорогі.

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Сьоме покоління Sonata у США конкурували з бестселерами ринку – Toyota Camry та Honda Accord. Для цього Hyundai вдосконалив мову дизайну «fluidic sculpture 2.0», представивши нову каскадну решітку радіатора. Автовиробник також додав світлодіодні фари та денні ходовими вогні, помітили в Autoevolution.

Усередині всі версії були оснащені панеллю приладів, де центральне місце займав 4,2-дюймовий кольоровий TFT-дисплей. Sonata Hyundai також мав опцію восьмидюймового сенсорного екрану з Apple CarPlay і Android Auto. Це була одна з найзначніших змін у лінійці Sonata.

Під капотом особливих сюрпризів щодо двигунів не було. Hyundai встановлював вибір силових установок і поєднував їх із шестиступеневим автоматом у стандартній комплектації, залежно від моделі. Найпотужніша версія, оснащена дволітровим агрегатом з турбонаддувом, поєднувалася з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Існують і гібридні варіанти, а от зі встановленим ГБО в Америці знайти неможливо.

У 2024 - 2025 року найнижчі ціни на Hyundai Sonata у США були на страхових аукціонах IAAІ та Copart. Там реалізують пошкоджені або викрадені машини, які українці купують, привозять до нас та ремонтують. Зокрема, середня ціна “Сонати” сьомого покоління у жовтні 2024 року була на рівні 2779 доларів США, а у квітні 2025 вона піднялась до 3100-3200 доларів. Про це інформує аналітик аукціонів Autoastat.

Цікаво, що найдешевші ціни на “Сонати” в США – на півночі країни. Зокрема, в Монтані таке авто легко виторгувати за 1 670 доларів США. Це майже вдвічі нижче, ніж в середньому по країні.