Где самые дешевые Hyundai Sonata в США

Одна из самых популярных Hyundai Sonata в Украине – седьмого поколения, выпущена в 2017-2019 годах. Она недорогая и надежная, выглядит престижно, зато цена достаточно доступна, а детали недорогие.

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Седьмое поколение Sonata в США конкурировали с бестселлерами рынка – Toyota Camry и Honda Accord. Для этого Hyundai усовершенствовал язык дизайна "fluidic sculpture 2.0", представив новую каскадную решетку радиатора. Автопроизводитель также добавил светодиодные фары и дневные ходовые огни, заметили в Autoevolution.

Внутри все версии были оснащены приборной панелью, где центральное место занимал 4,2-дюймовый цветной TFT-дисплей. Sonata Hyundai также имел опцию восьмидюймового сенсорного экрана с Apple CarPlay и Android Auto. Это было одно из самых значительных изменений в линейке Sonata.

Под капотом особых сюрпризов в отношении двигателей не было. Hyundai устанавливал выбор силовых установок и сочетал их с шестиступенчатым автоматом в стандартной комплектации, в зависимости от модели. Самая мощная версия, оснащена двухлитровым агрегатом с турбонаддувом, сочеталась с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Существуют и гибридные варианты, а вот с установленным ГБО в Америке найти невозможно.

В 2024 - 2025 года самые низкие цены на Hyundai Sonata в США были на страховых аукционах IAAІ и Copart. Там реализуют поврежденные или угнанные машины, которые украинцы покупают, привозят к нам и ремонтируют. В частности, средняя цена “Сонаты” седьмого поколения в октябре 2024 года была на уровне 2779 долларов США, а в апреле 2025 она поднялась до 3100-3200 долларов. Об этом информирует аналитик аукционов Autoastat.

Интересно, что самые дешевые цены на “Сонаты” в США – на севере страны. В частности, в Монтане такое авто легко выторговать за 1 670 долларов США. Это почти вдвое ниже, чем в среднем по стране.